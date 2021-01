Estas serán las 14 profesiones más buscadas y las 14 más cotizadas de 2021, según Spring Professional 2021 Comunicae

jueves, 7 de enero de 2021, 15:08 h (CET) Estas serán las 14 profesiones más buscadas y las 14 más cotizadas de 2021. Todos ellos un denominador común: ser estratégicos y estar adaptados -o ser capaces de hacerlo con rapidez- a la incertidumbre que 2021 todavía llevará aparejada en muchos aspectos laborales El recién pasado 2020 ha sido un año sin precedentes para la sociedad actual. Y entre muchos de los aspectos que se han visto afectados, el mercado laboral ha sido uno de los más sacudidos por la pandemia mundial. El teletrabajo como hábito (en muchos casos como primera experiencia); el uso de la tecnología como soporte habitual y prácticamente único para reuniones, educación, formación y forma de contacto entre equipos; todos los Expedientes de Regulación de Empleo, la necesidad de adaptar los espacios de trabajo a la nueva realidad… han sido solo algunos de los cambios que 2020 ha dejado.

Pero desde el lado de la contratación, también muchos sectores y perfiles se han visto afectados por la crisis derivada de la COVID-19. Ha sido necesario hacer un proceso de upskilling y reskilling muchas veces contrarreloj y priorizar ciertas habilidades y competencias sobre otras, como la resiliencia, la adaptación al cambio y también las habilidades digitales sobre otras menos prioritarias en el nuevo entorno.

Y en muchos sectores, además, los perfiles más demandados se han transformado en función de lo que el nuevo escenario demandaba: este año el e-commerce ha sido un sector estrella, y otros muchos han visto aumentar sus contrataciones en áreas como las relacionadas con la ciberseguridad, IT, pero también en el ámbito sanitario y farmacéutico.

Muchos de estos perfiles seguirán siendo fundamentales en este 2021 que acaba de empezar. Es por ello que Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2021, en su XVI Informe Los + Buscados.

Perfiles que pueden ser muy diferentes por su formación y especificidades pero que comparten todos ellos un denominador común: ser estratégicos y estar adaptados -o ser capaces de hacerlo con rapidez- a la incertidumbre que 2021 todavía llevará aparejada en muchos aspectos laborales.

Además, cada vez es más importante que estos nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio; necesidades que están más presentes que nunca en las empresas debido al entorno tan cambiante en el que operan -y que 2020 sacó más a la palestra que nunca-, y al proceso de transformación digital en el que la mayoría de las compañías se encuentran inmersas, prácticamente en cualquier sector y a cualquier nivel de la cadena, y que en muchos casos ha tenido que agilizarse a marchas forzadas durante los últimos meses.

Profesionales a los que la combinación de algunas soft skills como las dotes comunicativas, la adaptación al cambio, la resolución de problemas y agilidad en la toma de decisiones o altas dotes de empatía, mezcladas con habilidades tecnológicas, harán protagonistas del mercado laboral a lo largo de este año.

Del lado empresarial, el reto estará este año, aún de incertidumbre, “en seguir adaptándose a lo que la situación sanitaria y laboral requiera, desde el lado de protocolos y medidas de seguridad y prevención, a posibles nuevos escenarios y al desarrollo de las nuevas tecnologías como piedra angular de muchos negocios”, señala Juan Francisco Rodríguez, director comercial de Spring Professional. “Y todo sin olvidar que la transformación tecnológica sigue y que en este entorno cambiante la ciberseguridad sigue siendo más necesaria que nunca y será durante todo 2021 la palanca del nuevo entorno digital de trabajo en los procesos de adaptación de las empresas a la nueva forma de trabajar a distancia”, añade Rodríguez.

En menor medida, aunque no menos importante, para las empresas “el foco debe ponerse, dentro de este entorno, en atraer y retener al mejor talento y asegurar la buena integración y convivencia de las nuevas (y no ya tan nuevas) tecnologías -como la Inteligencia Artificial, la robótica y el análisis de datos- con un equipo humano motivado que cada vez demanda más flexibilidad, nuevos retos y nuevas formas de organizar sus tareas y hasta su espacio de trabajo. Y que, en estos últimos meses, y previsiblemente en los primeros de 2021, esté necesitado de un extra de motivación, necesidad de refuerzo de pertenencia a una empresa o grupo y de mayores vínculos con su entorno laboral, en especial en aquellos casos donde el teletrabajo es una constante ya habitual y puede ser más difícil mantener al equipo cohesionado y motivado”, concluye Rodríguez, el directivo de Spring.

Así, las empresas españolas están apostando ya, y lo harán a lo largo de todo el presente año que arranca, por la selección de figuras como las que se encuentran en Los + Buscados de Spring Professional 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: La ola de frío y la caída de la eólica ponen por las nubes los precios de los mercados Según Pavigroup, el hormigón impreso, es el protagonista del auge de las reformas en España Cómo cuidar la piel castigada por el uso de la mascarilla Estas serán las 14 profesiones más buscadas y las 14 más cotizadas de 2021, según Spring Professional 2021 Prueban que las mutaciones del Covid no son un problema para la tecnología Ionisis al matar todos los virus