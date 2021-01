La ingeniería al servicio de la salud: SAFETYBAND, las pulseras dispensadoras de gel de alta calidad Comunicae

jueves, 7 de enero de 2021, 13:23 h (CET) Esta marca 100% española ha desarrollado una pulsera con cápsulas rellenables de un gel formulado en exclusiva siguiendo las recomendaciones de la OMS La pulsera de gel hidroalcohólico SAFETYBAND es posiblemente la mejor pulsera de gel hidroalcohólico gracias a su diseño, desarrollado por un equipo de diseñadores industriales e ingenieros técnicos y químicos que durante ocho meses han trabajado para crear una pulsera de alta calidad, cómoda y adaptada a todo tipo de usuarios.

El exhaustivo trabajo de I-MAS Ingeniería de Procesos y Productos ha dado como resultado una pulsera de gel higienizante perfecta para profesionales que desempeñan su labor de cara al público y necesitan que sus manos estén constantemente desinfectadas, limpias y libres de gérmenes y bacterias.

Se trata de trabajadores de sectores como el de la hostelería, el comercio, el transporte, la paquetería y mensajería, el sanitario, la administración o la atención directa al público. Con esta pulsera de gel hidroalcohólico, no tendrán que interrumpir sus tareas para cumplir con las medidas sanitarias aconsejables durante la situación actual.

Por este mismo motivo, la pulsera SAFETYBAND es un complemento indispensable para los mayores, un colectivo que debe cuidar especialmente su salud durante la actual pandemia de coronavirus. Y también pueden hacer uso de ella niños bajo la supervisión de un adulto

Gracias a su fácil sistema dosificador, usuarios de cualquier edad podrán utilizar la SAFETYBAND. Estas pulseras están dotadas de una cápsula de 10 mililitros, suficiente para 25 dosis de gel, que se acciona con la mano libre con solo pulsar un botón. Además, cuenta con sistema antigoteo y se pueden cambiar las cápsulas una vez gastado el contenido de gel sin necesidad de quitarse la pulsera.

Y es que las cápsulas de SAFETYBAND son rellenables y cada pack contiene, además de la propia pulsera, dos cápsulas recargables y un bote de 100ml del gel higienizante formulado en exclusiva para SAFETYBAND. Así, siempre habrá un depósito de repuesto listo para ser intercambiado en cualquier momento, dado que su pequeño tamaño permite llevarlo encima a cualquier lugar.

El gel de las pulseras SAFETYBAND no solo es higienizante, sino también hidratante e hipoalergénico, por lo que además de proteger ayuda a mantener la piel cuidada, respetando su PH.

Una formulación exclusiva

Este gel se ha formulado de forma exclusiva para SAFETYBAND y está compuesto en un 70% de etanol, glicerina vegetal de coco y soja y aloe vera de alta concentración.

Todo ello permite que se evapore rápidamente, no contiene ningún tipo de perfume y está libre de parabenos y parafinas. Asimismo no contiene gluten por lo que es apto para personas celíacas y tiene un sabor amargo para evitar la posible ingesta accidental.

La fórmula de este gel se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones marcadas por la Organización Mundial de la Salud y está testado dermatológicamente. Además, en su compromiso medioambiental y con la normativa europea vigente, en las investigaciones sobre este gel no se han utilizado animales.

Un diseño cuidado

La empresa que ha apostado por la ingeniería para ofrecer un producto exclusivo y de la más alta calidad, Ankuda Union, ha puesto el foco en la calidad de estas pulseras pero sin descuidar su diseño.

Inspiradas en la misión espacial Apolo 11, estas pulseras son muy versátiles y completamente personalizables. Están disponibles en diez colores y permiten integrar logotipos, lo que convierte a SAFETYBAND en un producto perfecto para empresa e instituciones que quieren cuidar de la salud de sus trabajadores y clientes.

En estos momentos, con la compra de cada pulsera SAFETYBAND los clientes recibirán un obsequio por parte de la marca: un colgante al que poder incorporar una cápsula de gel higienizante. SAFETYBAND se puede adquirir en la tienda online de The Safetyband.

Vídeos

SafetyBand. Desinfecta tus manos: fácil, rápido y eficiente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.