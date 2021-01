Nuevas posibilidades de sinergias enriquecen el Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM Comunicae

jueves, 7 de enero de 2021, 08:31 h (CET) El exitoso programa on line mejora su metodología incorporando una nueva plataforma e-learning y potenciando el networking, orientado ahora más que nunca a garantizar oportunidades laborales en el sector AECO. El explorador académico OTONAUTA -OTOnauta.com- es la vía más directa para conocer a fondo el mejor máster BIM Espacio BIM sigue trabajando con el mismo reto en el horizonte para el que nació: motivar para aprender en el camino hacia la profesionalización. En esa vocación se enmarcan las mejoras que está llevando a cabo en la metodología de su máster BIM on line más demandado, el Máster BIM Manager Internacional. Un programa que, como todos los que propone esta empresa internacional especializada en consultoría e implantación BIM, da la oportunidad de superar desafíos arquitectónicos y, a través de ellos, experiencias vitales orientadas a una garantía de profesionalización en los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Y de hacerlo, además, en un formato muy práctico y divertido.

Esta formación 100% bonificable se realiza en un formato flexible y muy ameno. Matricularse en este máster es tener acceso desde el primer momento a todo el contenido en línea, a través de una plataforma que se adapta a cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana. Y el aprendizaje no puede ser más motivador, gracias a la innovadora técnica por la que apuesta Espacio BIM, la gamificación, con mecánicas de juego que nada tienen que ver con los procesos de formación convencionales, grises y aburridos.

Este exitoso programa on line que ahora faculta para una triple titulación -al Título Propio Universitario y los dos de Autodesk a los que da acceso se suma un Certificado de BIM Manager que cuenta con reconocimiento internacional- ha implementado recientemente varias mejoras, entre las que destacan una plataforma e-learning con la que los impulsores de esta metodología BIM han enriquecido sustancialmente la usabilidad y apariencia de su campus virtual; así como nuevas posibilidades de sinergias a través del networking, que se orienta ahora más que nunca a garantizar oportunidades laborales o de negocio.

Así, los alumnos de esta formación están ahora más en sintonía que nunca con la realidad profesional del sector AECO, a través de su contacto con otros técnicos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

Hacia esa garantía se orienta otra de las recientes mejoras del Máster BIM Manager Internacional, que da acceso a la Bolsa de Trabajo de Espacio BIM nada más concluir el primero de los dieciseis módulos que conforman el programa on line. De esta manera, los alumnos pueden compaginar trabajo y formación mientras continúan especializándose en su camino profesional.

Además, el máster más demandado de Espacio BIM cuenta desde hace unos meses con una herramienta implementada en la nube que hace mucho más sencillo y eficaz el trabajo en esta metodología: una Estación de Trabajo Profesional que pone a disposición de los usuarios a un solo clic todos los softwares necesarios. También ha incorporado un módulo de Realidad Virtual (VR) aplicado, en exclusiva, por la multinacional Leica Geosystems, y que facilita el trabajo de modelado en la fase de redacción, además de conllevar ventajas para los trabajos en las fases de obra y de operaciones.

El renovado Máster BIM Manager Internacional es sinónimo de inmersión activa en proyectos reales a través de un aprendizaje estimulante y participativo. Se puede conocer más sobre este programa on line a través del explorador académico OTONAUTA -OTOnauta.com-.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.