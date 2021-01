Simeone: "Si estamos el año que viene nos tocará buscar soluciones" Simeone desveló que el cambio en el tramo final de Joao Félix por Soriano fue porque el portugués estaba tocado en un tobillo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de enero de 2021, 23:32 h (CET) El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció simplemente que el Corenllá fue mejor y que eliminó (1-0) con justicia a su equipo de la Copa del Rey, una nueva eliminación temprana en este torneo que obligará a buscar soluciones la próxima edición si sigue en el banquillo rojiblanco.



"En las tres oportunidades (últimas eliminaciones) el rival ha sido mejor, interpretó mejor el partido, cuando sucede eso es justo vencedor el equipo rival porque se jugó el partido que ellos quisieron. Quizá en algún espacio del primer tiempo salieron algunas buenas combinaciones pero se jugó el partido que ellos quisieron", dijo aún a pie del campo del equipo de Segunda División B.



El líder de LaLiga Santander cayó eliminado en segunda eliminatoria de Copa al no lograr dar la vuelta al gol rival a los siete minutos. "Aprovecharon el balón parado, tienen buenos jugadores en balón aéreo y encontraron el gol. Los chicos buscaron competir de la mejor manera, en el primer tiempo tuvimos más ocasiones, en el segundo fue más rocoso el partido, se ensució mucho más todavía después de la expulsión", afirmó.



"A seguir trabajando, esta copa los últimos años no nos está dando ninguna satisfacción así que habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene nos tocará", añadió, dejando un titular sobre su futuro por el que fue preguntado después en rueda de prensa. "El fútbol es muy cambiante y uno tiene que estar abierto a lo que el club decida", explicó.



Por otro lado, Simeone desveló que el cambio en el tramo final de Joao Félix por Soriano fue porque el portugués estaba tocado en un tobillo. "Tenía el tobillo lesionado y teníamos que atacar con alguien en buenas condiciones", zanjó.

