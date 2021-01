La crisis apunta a la Psicología General Sanitaria como una de las profesiones con más futuro Comunicae

miércoles, 6 de enero de 2021, 08:31 h (CET) Son tiempos complicados, necesitados de acompañamiento certero, cordura y, más que nunca, hábitos de vida saludables. La pandemia ha multiplicado la demanda de atención psicológica. Y todo apunta a que este ámbito profesional, y en concreto la Psicología General Sanitaria, es uno de los trabajos con más futuro. A través de OTONAUTA se puede acceder de manera rápida y sencilla a información sobre las opciones de estudios en esta disciplina, entre las que destaca el Máster en Psicología General Sanitaria Saber escuchar, acompañar en los momentos críticos y acertar con una evaluación y un diagnóstico relacionados con la salud, y en especial con la salud mental, cobra hoy más importancia que nunca. Es lo que un psicólogo general sanitario puede ofrecer a la sociedad. Un servicio vital que, por eso mismo, es cada vez más demandado. Y, en paralelo, también como salida profesional. Por eso, cada vez hay más opciones para formarse en este ámbito. Una de las más eficaces y que garantiza una especialización muy completa es el Máster en Psicología General Sanitaria. Una vía directa para ejercer una profesión tan apasionante como necesaria, que pasa por el conocimiento de los recovecos de la mente y el comportamiento humano, así como de las herramientas fundamentales para lograr un equilibrio saludable en la vida. El formato on line de este programa se está convirtiendo últimamente en uno de los más demandados.

Formarse en Psicología General Sanitaria garantiza el saber investigar, evaluar y realizar intervenciones psicológicas referidas a aquellos elementos del comportamiento, funcionamiento y actividad de las personas que tienen relación con la mejora y promoción de su estado de salud, entendida ésta como una salud integral que incluye, por supuesto, la salud mental.

Así, estudiar un Máster en Psicología General Sanitaria (MPGS) es hacer una inmersión en los fundamentos científicos de esta disciplina y conocer cómo funciona y se regula en el Sistema Nacional de Salud. Este programa de estudios on line habilita para evaluar e intervenir en niños, adolescentes, adultos y personas mayores, ante casos tan diversos como alteraciones del desarrollo, enfermedades y trastornos crónicos, violencia de pareja, estrés, problemas de comunicación, problemas psicológicos asociados al ámbito laboral o de la familia, entre otros, además de evaluar e intervenir en situaciones que afectan a la neuropsicología y la salud sexual.

El Máster en Psicología General Sanitaria capacita para desarrollar y poner en práctica habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores; también para analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica, redactar informes psicológicos adecuados, formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científico. Este programa de estudios forma también para conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente; conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano y sus trastornos, y los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo causando enfermedades y problemas de salud, especialmente los relacionados con la salud mental.

Y ante cualquier caso de los arriba mencionados, el MPGS habilita para diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, así como para realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria. Competencias todas ellas recogidas en la Ley General de Salud Pública (33/2011).

Entre los programas de máster en Psicología General Sanitaria destacan los que ofrecen actualmente la UNED, la UOC, la UCM, la UNIR, la VIU (Universidad Internacional de Valencia) y la Universidad Isabel I. Formaciones que facultan para ejercer una profesión cuyo sueldo medio oscila en España entre los 18.000 y los 21.000 euros brutos al año, y que puede llevarse a cabo en el sector privado, así como en el público, donde los psicólogos generales sanitarios pueden trabajar siempre y cuando no se realicen prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Para los interesados en saber más, el explorador académico OTONAUTA -OTOnauta.com- permite conocer y comparar los detalles de los principales máster en Psicología General Sanitaria.

