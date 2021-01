La NBA y esa costumbre de despertar pasiones en los aficionados ​Brooklyn Nets, con Kevin Durant en buen estado, se asoma como un fuerte rival para llevarse la corona. Junto con el experimentado Kyrie Irving, los Nets son de cuidado Redacción Siglo XXI

martes, 5 de enero de 2021, 13:52 h (CET) Todavía no han pasado 3 meses desde que los Ángeles Lakers alzaron su título de campeones y los 30 ya están preparados para disputar la fase regular de la temporada 2020-2021 de la NBA. Y obviamente los aficionados también se han dado prisa para tener las zapatillas, camisetas y suéteres de su franquicia favorita, impulsados por las expectativas que generan jugadores que llegan de refuerzo con el único propósito de hacerse del título.



No es sorpresa que Michael Jordan, incluso tras 17 años de su retiro, se mantiene como el líder mundial en la preferencia de los hinchas que buscan este tipo de artículos.



Sudaderas, zapatillas y camisetas: lo más buscado de la NBA El deseo de identificarse con el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos no solo se remite al uso de las populares zapatillas o las camisetas, sino que las sudaderas de Michael Jordan son cada vez más populares gracias a su comodidad y a la posibilidad de vestirla con pantalones vaqueros en casi cualquier ocasión.



El otrora 23 de los Chicago Bulls apenas concebía la idea de ganar su primer título de la NBA, cuando se convirtió en todo un boom en los años 80 con el famoso calzado Air Jordan. En adelante, son varias las súper estrellas de este deporte que llevan sus nombres ligados a determinadas marcas de implementos y ropas deportivas.



Entre estas estrellas se encuentra LeBron James, considerado como el mejor jugador de la actualidad y que viene cosechando fama en la cancha desde sus días con los Cleveland Cavaliers en la temporada 2003-2004. Desde entonces, ostenta un palmarés de 4 títulos de campeonato de la NBA y acumula varios galardones como MVP tanto en temporadas regulares como en finales.



No en balde la camiseta que lleva su nombre ha sido la más vendida en años consecutivos. Detrás de Bron-Bron, como también le llaman, está Giannis Antetokounmpo, seguido por Stephen Curry como el top 3 de jugadores que han vendido más artículos relacionados con la NBA en 2020. 5 jugadores que darán que hablar en la NBA



Luka Doncic Solo unas semanas después de haber empezado el campeonato, el base de los Dallas Mavericks es centro de elogios por parte de los expertos del deporte, al punto de considerarlo como firme candidato para el Jugador Más Valioso. Sin embargo, más allá de esos augurios, el esloveno es todo un espectáculo en la cancha por lo que su actuación merece ser seguida con detenimiento.



Stephen Curry Recuperado de su lesión, Stephen Curry vuelve a la carga. En la cortísima pretemporada mostró nuevamente las habilidades que, junto con sus Warriors, alcanzaron el mayor galardón en las finales de 2015, 2017 y 2018 disputadas todas contra los Cavaliers de LeBron James. Curry se encuentra en la lista de los posibles MVP de esta temporada, aunque no podrá contar con los servicios de su colega Klay Thompson quien se sometió a una cirugía del tendón de Aquiles el pasado mes de noviembre.



Kevin Durant El alero de los Brooklyn Nets vuelve a la competición después de sufrir una fuerte lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de toda acción durante un año y medio, aproximadamente. Aunque no se ha recuperado del todo, en la pretemporada se mostró bastante bien, si bien todavía no ha llegado al nivel que siempre ha sabido mostrar. Pero, en un quinteto lleno de jugadores experimentados, entre los que destaca Kyrie Irving, es mucho el daño que Durant puede hacer a sus contrarios.



Giannis Antetokounmpo Si hay algún espectáculo que ver en la NBA ese es el de Giannis Antetokounmpo. Después de titubear con su vuelta a los Milwaukee Bucks, el ala-pívot, de 26 años de edad firmó el contrato mejor pagado de la historia, con 228 millones de dólares por 5 temporadas.



Y es que el griego de ascendencia nigeriana ha dejado atónitos a todos con su actuación. En su corta carrera, ya lleva 2 títulos consecutivos de Jugador Más Valioso y este año podría alcanzar el tercero.



LeBron James Es imposible hablar de baloncesto y dejar fuera a LeBron James, el mejor jugador de la actualidad. Su versatilidad le permite jugar con solvencia cualquiera de las 5 posiciones del baloncesto. Vigente campeón con los Angeles Lakers, LeBron seguramente está enfocado en obtener el 18º título de la liga para establecer un nuevo récord. Con otra victoria completaría los anillos necesarios para llenar una mano.



Los tres con miras al campeonato Los Angeles Lakers es el equipo con mayores posibilidades de alzarse nuevamente con el título de campeones de la NBA, una tesis respaldada por expertos y más del 50? los aficionados encuestados en los diferentes sitios electrónicos.



Y es que, además de la fantástica dupla conformada por LeBron James y Anthony Davies, la organización amarilla y púrpura se hizo de los servicios de Dennis Schroder, Montrezl Harrell y Wesley Matthews, tres elementos que podrían llevar a los Lakers al sitial de honor por segundo año consecutivo.



