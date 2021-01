La luz de Ximenez alumbra la Navidad más atípica en todo el mundo Comunicae

martes, 5 de enero de 2021, 11:02 h (CET) Más de 180 alumbrados navideños se han encendido en las principales ciudades de España entre finales de noviembre e inicios de diciembre. Suecia y Dinamarca se suman a la cartera de proyectos internacionales 2020 es sinónimo de resiliencia, lucha, y superación, valores que Ximenez Group lleva representando desde hace 75 años a través de sus iluminaciones. Este año, más si cabe, la compañía ha inundado de ilusión las calles de 25 países de todo el mundo.

En el mercado internacional, Ximenez ha desarrollado importantes proyectos entre los que destacan especialmente los de Estados Unidos (con instalaciones en Texas, Chicago y en Denver, donde ha instalado el árbol digital más alto del país por segundo año consecutivo), México, Panamá, Suecia, Dinamarca (estos dos últimos mercados se añaden a la cartera de trabajos), Noruega, Bélgica, Portugal (donde la compañía ha estrenado delegación y ha desarrollado instalaciones en ciudades como Cascais, Portimão, Setúbal y Paredes, entre otras del país luso) o Rusia (país en el que la compañía mantiene presencia desde hace años en emplazamientos clave de Moscú). En todos ellos, Ximenez ha desplegado importantes proyectos globales de iluminación decorativa, siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de seguridad.

Por otra parte, en España, la compañía ha desarrollado más de 180 proyectos en distintos puntos del país entre finales de noviembre e inicios de diciembre y ha superado los 100 millones de puntos de luz instalados. El objetivo ha sido llevar la magia de esas fechas a todos los rincones del país a través de mensajes de ilusión, esperanza y apoyo a los sectores esenciales.

Valladolid fue la primera ciudad en encender su alumbrado navideño. En este proyecto, con el que se iluminaron más de 60 localizaciones con más de 350 elementos, destaca la instalación de cinco pórticos tridimensionales de 14 metros de altura, una bola y un árbol de Navidad, ambos transitables, de 12 y 30 metros de altura respectivamente.

El espectáculo de “El Bosque de la Navidad” que Ximenez ya desarrolló el año pasado para la calle Larios de Málaga se ha adaptado para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la propagación del COVID-19, de manera que se han sustituido los tradicionales pases de espectáculos de luz y sonido para mantener de manera continua un hilo musical ambiental. En el contexto andaluz, también son remarcables los proyectos de Granada, Córdoba y Huelva, así como el dedicado a su propia localidad natal, Puente Genil. En esta última, la compañía ha adaptado el espectáculo de luz y sonido del árbol gigante instalado en el conocido Paseo del Romeral en un homenaje a las personas que han puesto su esfuerzo en cuidar de todos y salir adelante en este 2020.

En Madrid, la compañía ha decorado la ciudad con más de 1.100 motivos luminosos navideños, entre los que destacan la bola gigante con espectáculo de luz y sonido en Gran Vía, la menina gigante ubicada en Colón y diseñada por Andrés Sardá o los árboles gigantes bajo la firma de Devota&Lomba o Teresa Sapey, además de los motivos y grandes figuras ideadas por Juan Duyos, Sergio Sebastián o Ben Busche; entre otros. Además, con motivo del Xacobeo 2021, el Ayuntamiento de Madrid y la Xunta de Galicia han promovido, en una iniciativa común, la instalación de motivos luminosos dedicados a promocionar el Año Santo, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Vigo ha vuelto a representar otro de los más importantes proyectos de Ximenez en el panorama nacional. La compañía ha desarrollado, como cada año, un concepto integral para que la ciudad mantenga su posicionamiento como “ciudad de la Navidad” al tiempo que ha integrado en el mismo conceptos vinculados con la situación social de 2020. Bajo esta idea, Ximenez ha desarrollado un espectáculo de luz y sonido específico para la caja de regalo gigante de la Gran Vía, en la que se han proyectado mensajes positivos dedicados a levantar el ánimo de la ciudadanía.

La Navidad en A Coruña ha sido sostenible gracias al proyecto diseñado por el Concello y Ximenez bajo los parámetros de la iniciativa Slowlight, a la que la ciudad se ha sumado este año. De esta manera, se ha atenuado y apagado selectivamente el alumbrado público con el objetivo de equilibrar el coste energético de la iluminación navideña y el posible incremento de la contaminación lumínica en la ciudad. Continuando en la comunidad gallega, Ximenez ha vuelto a trabajar después de varios años en Orense, en el marco de uno de los proyectos más ambiciosos de sus últimas navidades.

En Zaragoza, Ximenez ha mantenido su presencia en el marco de un proyecto cada vez más comprometido con la iluminación navideña como recurso dinamizador de su economía. Allí, la compañía ha desarrollado algunos de los conceptos de iluminación navideña más vanguardistas de la campaña de la mano de Sergio Sebastián, como los “cristales rotos” dedicados a las víctimas de la pandemia en el Paseo de la Independencia, la aurora boreal en la Plaza de San Felipe o el árbol dedicado al sistema neuronal en la Plaza Paraíso.

Además de estos proyectos, Ximenez también ha desarrollado en España otros destacables por su singularidad como las mariposas colgantes del Paseo de Gracia de Barcelona y la feria de Navidad de Port Vell o el paraguas de luz gigante con flashing de la Plaza del Castillo de Pamplona.

Detrás de las luces de Ximenez hay empleo y economía

El sector de la iluminación decorativa –en el que Ximenez es líder en España- tiene su pico de actividad en el último trimestre del año, con la contratación de proyectos navideños tanto desde los ayuntamientos como desde el sector privado. El resto del año mantiene empleo y facturación gracias a las fallas, los carnavales, las ferias, las fiestas patronales, los eventos y los espectáculos.

Pese a que este año la pandemia canceló los eventos presenciales en España y afectó la actividad de Ximenez, el grupo ha querido mostrar su compromiso con los comercios, los hosteleros y los pequeños empresarios, sectores también impactados, a través de su campaña “Detrás de las luces”. El spot institucional, que Ximenez aprovechó para lanzar con motivo de la llegada de la Navidad, no solo muestra quién está detrás de estos espectáculos lumínicos –unas 600 personas en cada campaña navideña-, sino también refleja la vida y la ilusión que genera esta actividad en las ciudades. Además, los proyectos navideños de este año han logrado amortiguar las pérdidas generadas por la cancelación de ferias y festividades de primavera y verano y mantener las cifras de empleo del grupo, éxito que se debe, en gran parte, al talento humano que conforma Ximenez.

“La gente piensa que somos 15 o 20 pero detrás de todo esto hay diseñadores, ingenieros, muchas personas que viven de esto. Trabajamos en todo tipo de eventos, en ferias, en fallas, en carnavales y sobre todo en navidad. Lo más importante de mi trabajo es que la gente nos dé la enhorabuena, que los comercios estén llenos”, explica Francisco Ramón Gálvez, operario de Ximenez desde hace 34 años.

La reactivación de la economía es un objetivo, no solo para los ayuntamientos, sino también para la compañía. La iluminación navideña es un recurso estratégico para la estimulación del consumo, por lo que con el trabajo de quienes están detrás de las luces, Ximenez se compromete y realiza su contribución en la recuperación de la economía y el futuro del país.

75 años iluminando el mundo

Desde su fundación por parte de Francisco Jiménez Carmona, en 1945, Ximenez ha desempeñado un papel clave en el sector de la iluminación. En sus 75 años de historia, Ximenez ha pasado de alumbrar un escaparate de electrodomésticos a iluminar cerca de 50 países en todo el mundo (acumulado histórico de países a cierre de 2020).

Tras un año caracterizado por la adaptación y la superación, Ximenez Group inicia 2021 con la mirada puesta en la tecnología para modernizar sus operaciones y elevar la capacidad de innovación de sus propuestas, así como en el desarrollo de su firme compromiso con un futuro sostenible a través de la eficiencia de sus procesos y recursos.

Sobre Ximenez Group

Ximenez Group fue fundado en 1945 por Francisco Jiménez Carmona en Puente Genil (Córdoba). A lo largo de sus 75 años de historia ha logrado su expansión nacional e internacional, iluminando ferias, carnavales y navidades en España y en cerca de 50 países, convirtiéndose en una de las principales firmas de iluminación decorativa del mundo.

El grupo se encuentra integrado por distintas empresas especializadas en cada una de las fases del proceso productivo: Ximenez Iluminación, para la instalación de estructuras de iluminación decorativa en España; Ilmex, enfocado en fábrica y distribución internacional; y la Fundación Ximenez, que promueve la lucha contra el cambio climático.

A día de hoy, Ximenez ha establecido filiales en Barcelona, Alicante, Madrid, Vigo y Málaga, a las que se unen oficinas de representación internacional en Andorra, Portugal, Francia, Holanda, Escocia, Suecia, Noruega, Estados Unidos y México.

Además de proyectos de iluminación festiva para la administración pública y el sector privado, Ximenez desarrolla también proyectos en alumbrado público, escaparatismo y fabricación de productos para su distribución al por menor a lo largo de todo el año, con un servicio integral que abarca el diseño, la producción, la distribución y la instalación de motivos, grandes estructuras y light shows.

