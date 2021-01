ARTOLIO, el proyecto de la UE para apoyar al pequeño productor de aceite en el área del Mediterráneo

El proyecto, de 2,9 millones de euros, está coordinado por la Organización de Investigación Agrícola de Israel y cuenta con la participación de 9 organizaciones asociadas de Chipre, Francia, Grecia, Israel, Jordania, Palestina y España Este último trimestre 2020 se ha lanzado un nuevo proyecto europeo llamado "ARTOLIO" como parte del programa ENI CBC Med con el objetivo de implementar medidas de desarrollo innovadoras que impulsarán mejoras en la calidad de la producción.

ARTOLIO, además de centrarse en la mejora de procesos, la sostenibilidad y la eficiencia energética, contribuirá a establecer un nuevo nivel de calidad superior para el aceite de oliva virgen extra. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la economía local de los países participantes así como dotar al mundo rural y / o al sector agrícola de herramientas que ayuden a colocar el producto en el mercado, pero también a posicionar su calidad y darle visibilidad en otros espacios de alcance internacional.

En el proyecto participan miembros de los países mediterráneos de Israel, Grecia, Francia, Chipre, Palestina, Jordania y España. ARTOLIO está coordinado por Agricultural Research Organization (ARO Volcani Center and partners from the Beit Hakerem Cluster - Israel), National Agricultural Research Center (Jordan), Palestinian Center for Agriculture Research and Development (Palestine), American Farm School Post-Secondary Educational and Training Association (Greece), Hellenic Agricultural Organization DEMETER (Greece), Department of Agriculture - Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment (Cyprus), Universidad de Jaén (Spain), Université de Corse Pasquale Paoli (France) y por Kellenfol Advertising SL (Spain).

ARTOLIO, objetivos y compromisos.

Entre los resultados del proyecto se espera una mejora sustancial en la calidad del aceite de oliva virgen extra. En línea con los compromisos de la UE de reducir las emisiones de CO2 y proteger el medio ambiente. También tiene como objetivo ayudar a los productores a implementar métodos de desarrollo sostenible y mejores prácticas de eficiencia energética. Asimismo, el objetivo estratégico de ARTOLIO es aplicar la metodología para que pueda ser replicada en otras regiones mediterráneas de la UE. Además, el proyecto tiene como objetivo brindar conocimientos en marketing y ventas, así como brindar tecnología que ayude a mejorar la visibilidad global del producto local. Para ello, ARTOLIO dotará de un sistema digital en el que pretende acercar a productores, expertos, compradores y consumidores, con el objetivo de activar también el conocimiento y la cultura existente en torno al aceite de oliva virgen extra.

ARTOLIO está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa ENI CBC Med. Tiene un presupuesto total de 2,9 millones de euros, con el 90% de la financiación aportada por la Unión Europea (2,6 millones de euros).

La reunión de lanzamiento del proyecto se celebró en octubre y la fecha de finalización es febrero de 2023. Para obtener más información, visite el sitio web del proyecto: http://www.enicbcmed.eu/projects/artolio

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the ARTOLIO project and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures.