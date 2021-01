La campaña de rebajas de enero traerá la firma de más de 167.000 contratos, según Adecco Comunicae

lunes, 4 de enero de 2021, 18:00 h (CET) Las consecuencias de las fiestas navideñas y la tercera ola de contagios afectarán negativamente a la campaña de rebajas de 2021, debido a la inestabilidad e incertidumbre de la economía. Adecco prevé que durante los meses de enero y febrero se experimente una caída en la contratación de entre el 5% y el 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, dependiendo del sector, que supone la firma de más de 167.000 contratos en nuestro país Empieza el año y con él la época de rebajas. Los comercios cada vez adelantan más estos descuentos para darle un impulso a sus ventas en los primeros días del año. El empleo y la economía se benefician de esta campaña y surgen nuevas posiciones y oportunidades laborales.

Como ha ocurrido con las campañas de Navidad y el Black Friday, este año la campaña será especial. Los efectos de la COVID-19 en nuestras vidas han sido múltiples y dispares. Desde lo más íntimo y personal hasta lo profesional y económico, pasando por el ámbito familiar y social. Han pasado ya 10 meses desde que esta pandemia sacudió el mundo y no se sabe exactamente cómo va a afectar en el mercado laboral a medio-largo plazo.

Lo que sí parece previsible es que las consecuencias de las fiestas navideñas y la tercera ola de contagios afectarán negativamente a la campaña de rebajas de 2021, debido a la inestabilidad e incertidumbre de la economía. Así, en este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de enero y febrero se experimente una caída de la contratación de entre el 5% y el 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, que supone la firma de más de 167.000 contratos en nuestro país.

Pese al desplome de ciertos sectores importantes como la hostelería y el turismo, otros como el comercio electrónico seguirán impulsando la economía. Esta campaña supondrá una continuación de la tendencia experimentada durante el periodo de Black Friday y Navidad, con el auge del e-Commerce. Como es habitual en las rebajas, el comercio físico y el retail serán también protagonistas, aunque crearán empleo a menor ritmo que otros años.

El ya citado e-Commerce, el gran consumo, la alimentación, la distribución, la logística, y el transporte serán los sectores más beneficiados y los que seguirán generando empleo en esta época.

Gracias al e-Commerce, en estas fechas aumentará la necesidad de personal para la distribución y preparación de los envíos online, por ello los perfiles más buscados serán: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos y carretilleros. El comercio físico también demandará perfiles como promotores comerciales, ayudantes en tienda, cajeros, y personal para perfumería, juguetería, cosmética, electrónica, etc. Se buscarán sobre todo comerciales y dependientes con experiencia.

La campaña de rebajas en las autonomías

En cuanto a la distribución regional de la campaña de rebajas, si se atiende al descenso interanual de la contratación, todas las comunidades experimentarán una caída, pues las previsiones apuntan a que se generará entre un 5% y un 10% menos de empleo que en 2020.

En cambio, si se observa la cifra absoluta de contratos previstos, un año más Cataluña se sitúa a la cabeza, siendo la comunidad autónoma que más contrataciones realice, cerca de las 30.000.

Detrás de ella, se sitúa la Comunidad de Madrid, con casi 23.700 empleos, la Región de Murcia, con más de 20.000, seguida muy de cerca por Andalucía, con 19.500. Superará los 18.000 contratos la Comunidad Valenciana (18.700) que cerrará el top 5. Entre las cinco aglutinan prácticamente el 60% del empleo que se generará en estos dos meses.

A partir de este punto, las contrataciones descienden notablemente en cuanto a número absoluto de contratos firmados. Aquí se ubican Castilla y León, con cerca de 9.300 empleos, Galicia, con más de 9.000, y el País Vasco, donde se firmarán más de 7.400 nuevos puestos de trabajo.

Entre los 5.000 y los 4.000 empleos se posicionan Canarias (5.700), Aragón (5.600), Castilla-La Mancha (5.200), Navarra (4.900) y Cantabria (4.100).

Hacia la mitad baja de la tabla se sitúan Asturias, donde se esperan alcanzar cerca de las 1.500 contrataciones, dependiendo de la situación sanitaria, y La Rioja, con la previsión de más de 1.300 nuevos puestos de trabajo.

El ranking autonómico lo cierran las regiones de Baleares, con más de 630 nuevos empleos, y otro año más Extremadura, con 460 contratos.

El comercio: el mayor beneficiado en las rebajas

Cada año las rebajas crean nuevas oportunidades de empleo en nuestro país, y tradicionalmente el sector más reforzado en este periodo es el del comercio, que demanda la incorporación de profesionales que agilicen el alto volumen de trabajo que se concentra en estas fechas.

Los sectores que se ven beneficiados por el incremento del consumo durante la campaña de rebajas, al igual que sucedió en Navidad y sus predecesoras, el Black Friday y el Ciber Monday, son el gran consumo (perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía, etc.) y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas en los que se generan más puestos de trabajo.

Es por ello que, en estas fechas, las empresas buscan dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores y azafatas. También es necesaria la incorporación de personal para la distribución y el retail como reponedores, responsables de stock o cajeros y trabajadores encargados del transporte.

Entre los perfiles más demandados se encuentra el personal de perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, imagen, sonido e industria textil, especialmente dependientes, ayudantes de caja o promotores comerciales. La mayoría de estos perfiles son contratados para impulsar la fuerza de ventas y para ofrecer servicios de atención al cliente.

Sin embargo, este pasado año tan atípico donde se ha vivido una pandemia mundial sin precedentes ha provocado un cambio en los hábitos de consumo de los españoles, y se han generado otros nuevos que se mantendrán en el tiempo o que incluso permanecerán incorporados para siempre. Estas nuevas costumbres de compra han provocado que otros sectores se hayan visto beneficiados en aras de cumplir con el incremento de su demanda. Son los sectores vinculados al e-Commerce, la tecnología, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte, entre otros.

Estos últimos años se aprecia una importante evolución en esta área. Ya no solo se demanda personal para las tiendas físicas, sino que, gracias al comercio online, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos realizados a través del e-Commerce: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos y carretilleros.

