El escarabajo de la madera, un nuevo enemigo en vivienda, según Ecoplagas.org

lunes, 4 de enero de 2021, 14:03 h (CET) El problema de plagas es, por desgracia, mucho más común de lo que la mayoría de gente piensa. No es tan raro encontrar dentro de una vivienda, lugar de trabajo o incluso barrios y urbanizaciones una gran cantidad de insectos que han decidido invadir estos espacios y que además de ser de lo más molestos y desagradables, también pueden suponer un problema en cuanto a la salud de las personas se refieren, y también pueden hacer peligrar ciertos negocios Por eso, es necesario conocer toda la información necesaria sobre estos seres en caso de vivir una plaga. Uno de los más peligrosos es el insecto barrenador de la madera. Esta gama de artrópodos causa daños a las estructuras de madera, como su propio nombre bien indica. Este grupo de insectos presenta un amplio abanico de especies de insectos en las etapas de su vida, desde que son larvas hasta que crecen completamente.

Están vistos como plagas debido a los enormes daños que causan en las zonas rurales y en las urbanas, ya que afectan y destrozan propiedades e inmuebles en propiedades residenciales. En los entornos agrícolas también son bastante dañinos, pues son los responsables de destrozar cultivos, en especial los árboles frutales y forestales. Los insectos barrenadores de la madera, a pesar de ser fundamentales en el ecosistema al ayudar a reciclar los árboles muertos, también son una epidemia en los bosques que los está destruyendo.

Dentro de estos insectos barrenadores de la madera se encuentra el escarabajo de madera. Este pertenece al grupo más grande de animales, con unas 40.000 especies diferentes en 500 familias. Son extremadamente diversos con especies que se adaptan para casi cualquier tipo de ambiente, y se alimentan de cualquier fuente que encuentren. Esto incluye plantas, productos agrícolas, hortalizas, etc. Su anatomía es la básica de insecto, con una cabeza, tórax y abdomen, aunque se suelen caracterizar por su exoesqueleto duro, alas delanteras y abdomen con numerosas placas.

Su ciclo de vida es el típico, y una vez son adultos, pueden causar terribles problemas a la naturaleza y a los seres humanos. Este grupo ha sido clasificado recientemente en una nueva subfamilia de la familia de escarabajos bostríquidos. Los escarabajos de la madera en polvo tienden a atacar la albura de algunas maderas duras o de bambú, debido a sus grandes poros que son utilizados por estos seres para poner sus huevos y reproducirse. Las maderas duras tropicales importadas normalmente suelen estar infestadas por estos escarabajos, así como aquella madera seca con un porcentaje de humedad muy bajo.

Estos insectos suelen ser más comunes en aquellas casas que son nuevas, o que poseen inmuebles con madera dura que se han fabricado recientemente. Es muy poco probable que estos escarabajos infecten maderas estructurales al ser estas de madera blanda. Las hembras adultas suelen poner sus huevos en las grietas o en la superficie de dicha madera, su ciclo de vida puede ir de los tres meses hasta incluso el año, y son muy perjudiciales para las viviendas debido al destrozo que causan en ellas.

Muchas personas que han decidido adquirir ciertos hogares o muebles para sus casas se han encontrado con la desagradable sorpresa de una plaga de estos insectos, que se encargan de causar daños enormes en este tipo de estructuras. Por eso, en caso de tener un problema de plagas de estos insectos será muy recomendable contar con los servicios de un profesional que se encargue de eliminar a los escarabajos de la madera de forma rápida y efectiva, de manera que se asegure a los usuarios que estos animales jamás van a volver a aparecer en sus hogares otra vez.

