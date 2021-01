¿Qué es una bobina? según Bobinas.org

La bobina es un componente que tienen casi todos los aparatos electrónicos y que no todo el mundo conoce Existen bobinas de muchos tipos, pero en esta entrada se tratarán dos tipos: las bobinas eléctricas y las bobinas de coser.

Las bobinas eléctricas son un tipo de conductor enrollado en forma de hélice o espiral. Su función principal es transmitir, ya sea calor, electricidad o sonido. También se conocen por bobinas magnéticas o electromagnéticas. Estas bobinas se forman enrollando un cable de cobre u otros metales alrededor de un aislante. Existe un agujero en el centro llamado eje magnético. La energía se crea cuando los dos extremos del cable están conectado a una corriente eléctrica que se mueve en espiral magnetizando o desmagnetizando la bobina.

Una de las empresas más importantes en la fabricación de bobinas industriales es Industrial Coils, LLC. Es líder en la creación de bobinas de solenoide personalizadas y de alta calidad. Ofrecen desde prototipos hasta tiradas de producción de bajo y alto volumen. Entre sus productos se encuentran bobinas envueltas roscadas, eléctricas, moldeadas y más.

Las bobinas de coser son un segundo carrete de hilo que se mueve por la subida y bajada de la aguja con el hilo, formando una lazada que produce la puntada de la costura. Hay varias cosas que se debe saber antes de comprar una bobina.

En primer lugar, se debe conocer qué tipo de bobinas acepta la máquina, porque cada máquina necesita una bobina en concreto. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que las bobinas de plástico pueden abultarse, por lo que no hay que llenarla demasiada tensión o muy apretadas. En tercer y último lugar no es recomendable intercambiar bobinas de plástico con bobinas de metal del mismo tamaño, ya que el ajuste de tensión cambia dependiendo el tipo de bobina que se use.