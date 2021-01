Nueva normativa de regulación de los patinetes eléctricos La demanda de patinetes eléctricos aumenta en el último año un 142% Redacción Siglo XXI

lunes, 4 de enero de 2021, 13:26 h (CET) Comienza el nuevo año, y con él las nuevas normativas de tráfico. Así, el pasado 2 de enero el BOE publicó el Real Decreto que regula el uso de patinetes eléctricos, y que otorga un marco legal claro para la conducción de estos vehículos en la vía pública. Debido al aumento de estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la Dirección General de Tráfico (DGT) ha considerado necesario regular su uso en una nueva ley normativa.



Prueba de su gran popularidad es el espectacular aumento de la demanda de estos patinetes en el último año. Según los datos que ha analizado el comparador de precios idealo.es, la demanda de patinetes eléctricos aumentó en 2020 un 142 % con respecto al año anterior, siendo el punto álgido de su éxito en el mes de agosto. Esto se debe a que muchos de sus seguidores establecen esta vía como una prioridad frente al transporte público para así evitar sus clásicas aglomeraciones. La moda de los patinetes eléctricos también se ha visto reflejada en su precio ya que ha subido un 9,43 % y su pico máximo ha alcanzado los 383 € en octubre.



Los patinetes eléctricos han pasado de ser un juguete para muchos a una de las alternativas de transporte más buscadas, ya que cada vez son más los ciudadanos que deciden moverse por la ciudad con él para evitar atascos y disminuir así la contaminación. No obstante, su uso también ha venido marcado por situaciones de alegalidad que eran necesario regular.

Novedades en la regulación del patinete eléctrico El 2 de enero ha entrado en vigor la nueva normativa sobre el uso del patinete eléctrico. A partir de ahora, los usuarios que deseen utilizar esta alternativa de transporte deberán solicitar a la DGT un certificado de circulación para acreditar que cumplen con los requisitos técnicos.



La velocidad queda limitada a 25 km/h; su circulación deberá realizarse exclusivamente por la carretera, por lo que tienen prohibido circular y estacionar en las aceras, tampoco podrán circular por el carril bici o vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías y túneles urbanos. De esta forma, la DGT implementará su uso en carretera como un vehículo más y por tanto, tendrá que someterse a las mismas leyes de tráfico que cualquier otro conductor.



Los patinetes eléctricos de Xiaomi reinan en el mercado

Xiaomi se lleva la palma con sus patinetes eléctricos, ya que los tres modelos más demandados pertenecen a su marca. Así, en 2020, el modelo Xiaomi Mi Electric Scooter ha obtenido el número 1 en demanda, seguido de sus hermanos: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro y Xiaomi Essential black. Uno de sus mayores competidores es el patinete Cecotec Bongo Serie A ya que por calidad y precio lo sitúan como otra buena opción dentro del mercado. De lo que no hay duda, es que los patinetes eléctricos han llegado para quedarse y se han configurado como una alternativa de transporte con miras a un futuro más sostenible.



Adrián Amorín, country manager de idealo.es, ha resaltado que "los patinetes eléctricos se han convertido en el producto estrella de este 2020 y la nueva regulación era un trámite muy necesario debido a su alta demanda en el mercado español."

