Las lesiones aumentarán un 30% en la Bundesliga por la corta pausa invernal

BERLÍN, 3 (dpa/EP)

El científico deportivo alemán Ingo Froböse cree que la propensión a las lesiones en la Bundesliga aumentará significativamente tras el breve paréntesis invernal de esta temporada, según declara en una entrevista que el diario 'Tagesspiel' publica en su edición de este domingo.



El experto en prevención y rehabilitación deportiva espera un incremento del 30 por ciento. La sobrecarga física causará desafortunadamente a algunos jugadores "serios problemas de salud en los próximos meses", aseguró Froböse.



Sin embargo, los jugadores podrían protegerse de esta propensión a través de "su dieta, su ritmo de sueño y alimentos estimulantes". "Este año, los responsables no deben dejar ningún margen de maniobra en este sentido", recomendó el científico de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia. "Tienen que convencer a los jugadores de que no se detengan en la cafetería o pasen la noche con Netflix y la Playstation", alertó.



Froböse explicó que los jugadores entran en una pausa dentro de la temporada, que por un lado no es lo suficientemente larga para acumular nuevas fuerzas, pero por otro lado es demasiado larga para mantener el rendimiento.



El especialista de 63 años distinguió entre dos procesos de fatiga: "Por un lado, tenemos una fatiga aguda, que requiere una regeneración después de cada partido. Esa es la situación en la que se pueden producir la mayoría de las lesiones".



Por otro lado, Froböse identificó una fatiga crónica que solo puede ser resuelta con un descanso más largo en la competición. "Sin embargo, este no se notaría inmediatamente y solo se manifestaría hacia el final de la temporada, es decir, cuando los partidos son especialmente importantes", manifestó.



Desde el punto de vista del experto, un programa deportivo óptimo solo es posible a través de una extensión del calendario de la competición. "Desde el punto de vista científico del entrenamiento, una recuperación más larga entre los partidos es mucho más valiosa que las vacaciones de Navidad", concluyó.