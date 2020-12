El caniche, un perfecto animal de compañía, según micaniche.com Comunicae

jueves, 31 de diciembre de 2020, 10:51 h (CET) La plataforma ideal es micaniche.com, una página web muy completa con información veraz y de calidad sobre los caniches, los cuidados que necesitan, la alimentación que deben seguir, y todos los tipos que existen, de manera que los usuarios no se queden nunca con ninguna duda Los caniches son una raza de perro que se ha puesto bastante de moda durante los últimos años debido a su carácter, tamaño y a que son unos animales simpáticos y cariñosos que traen alegría a cualquier hogar. Por eso, existe una serie de características que son bastante importantes a la hora de adoptar un animal de este tipo. Los clubs de razas de perros que no se encuentran adheridos a la Federación Cinalógica Internacional (FCI) solo reconocen tres tamaños, el estándar, miniatura o toy, en ocasiones como tamaños de raza separado, y en otras de la misma raza.

El primer tipo de caniche que existe y que ha ganado mucha popularidad últimamente es el caniche toy, también el más reciente. Hay que tener especial cuidado en la cría de este animal, tanto de cachorro como cuando ya es un perro adulto, ya que al tener un tamaño tan pequeño necesita mayores cuidados y atención especial. En la mayoría de los países se desaconseja su cría, a pesar de que en lugares como Argentina se ha logrado alcanzar un estándar reconocido de la raza de ese país. El caniche toy, a pesar de ser tan delicado y diminuto, también es un excelente animal de compañía, y cualquiera que decida adoptar uno quedará profundamente satisfecho, además de ganar un amigo para toda la vida.

El segundo tipo de caniche que existe es el enano. Este, en conjunto tiene las mismas proporciones del poodle estándar, y no representa ninguna apariencia de enanismo, además de que está disponible también en varios colores. Los más comunes suelen ser el canela o apricot. Algunas de las principales características de estos perros son sus orejas por debajo de los ojos, y su enorme cantidad de pelo, sin olvidar que lleva la cola en alto. Su cabeza está siempre erguida, mostrando elegancia y nobleza. Se estima que estos perros pueden llegar a medir unos 35 cm. En caso de medir más, ya se le consideraría mediano o incluso gigante.

También existe el poodle mediano, un tipo de caniche que puede medir entre 35 y 45 centímetros, y su peso puede llegar hasta los 12 kilos. Al igual que otras variedades de esta raza, su pelaje es rizado y tiene solo un color, a no ser que sea de tipo fantasma o arlequín. Sin embargo, los más comunes suelen ser el blanco, negro, marrón o gris. El caniche mediano es muy sociable, especialmente con los niños y los ancianos. No obstante, si carece de contacto con otros seres, ya sean sus dueños u otras mascotas que se encuentren en la casa, pueden volverse muy egocéntricos y celosos. A pesar de todo, son los mejores compañeros de juegos para los niños, y les encanta complacer a sus dueños, por eso es tan recomendable para familias.

Por último, está el caniche gigante, cuya altura varía entre los 45 y los 60 centímetros, y con un peso superior a los 22 kilos. Este perro es muy elegante y guardián, además de compañía, motivo por el cual puede vivir en el exterior de las casas con patios amplios y jardines. Es importante saber, que son perros muy egocéntricos que requieren de mucha atención por parte de sus dueños. Será fundamental que comiencen a socializar desde una temprana edad, ya que a pesar de que en casa pueda ser cariñoso, con los extraños esto puede ser diferente y ocasionar ciertos problemas.

