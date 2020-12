El Padre Ángel entrega 69 teléfonos móviles a personas sin recursos La iniciativa busca facilitar el acceso al mundo laboral, integración social y mayor protección a los grupos más vulnerables Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de diciembre de 2020, 13:07 h (CET) El Padre Ángel, fundador de la ONG de utilidad pública Mensajeros de la Paz, ha entregado este martes 29 de diciembre 69 teléfonos inteligentes (smartphones) a personas sin recursos.



Por tercer año consecutivo, la Iglesia de San Antón hace entrega de estos terminales, más de 250 desde 2018, que ayudan a la integración al mundo social y laboral de muchas personas en situación de abandono.

"Mantener el contacto entre las personas ha sido especialmente difícil durante este 2020, y somos muchos los que debemos de agradecer a las empresas de telefonía móvil que hoy podamos estar cerca de las personas queridas. Para las personas sin recursos, poder mantener ese hilo vital de conexión con la sociedad, es fundamental para favorecer su futuro y no separarles aún más de nuestra sociedad”, ha explicado el padre Ángel.



Para Antonio Toscano, Project Manager de TCL, “es un honor contribuir un año más a la labor del Padre Ángel, facilitando más de 60 smartphones Alcatel que ayudarán a las familias a mantenerse en contacto con sus seres queridos en unas fechas tan destacadas”.



Por su parte, Cipri Quintas, impulsor de la filosofía #ComparteLoBueno que consiste en poner foco en todas aquellas acciones que empresas, ONGs o particulares están haciendo de forma desinteresada para ayudar a los demás, ha señalado que “hoy una empresa dona solidaridad desde el corazón de sus profesionales, para que personas sin recursos estén un poco más cerca de su integración al mundo social y laboral” y añadió "estos terminales darán la oportunidad a estas personas de buscar un trabajo, integrarse nuevamente a la sociedad y poder salir de las calles”.



Sobre la Asociación Mensajeros de la Paz La Asociación Mensajeros de la Paz es una ONG de carácter laico fundada en 1962 en por el sacerdote asturiano Ángel García Rodríguez, popularmente conocido como Padre Ángel. Esta Organización No Gubernamental ha sido declarada de utilidad pública y de ámbito nacional e internacional y trabaja mayoritariamente para atender a personas en situación de abandono. Desde su fundación, la ONG ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Corazón Solidario (2016, 2015), el Premio Internacional Unidos por la Paz (2015), el Premio Ciudadano (2007) o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (1994).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Padre Ángel entrega 69 teléfonos móviles a personas sin recursos La iniciativa busca facilitar el acceso al mundo laboral, integración social y mayor protección a los grupos más vulnerables Las formas en que el lenguaje moldea a las personas Los cuatro idiomas de género más hablados en el mundo son el hindi, el español, el francés y el árabe Los mejores planes para esta Navidad en casa ¡No hay excusas para dejarse vencer por la nostalgia o las preocupaciones! Pero si es cierto que muchas familias no podrán verse durante las fiestas como es tradición año tras año Cinco falsos mitos que te ayudarán a elegir un buen vino esta navidad El mundo del vino se ha convertido en una corriente cultural, de la que muchas personas hablan, pero no siempre con acierto La gastronomía se viste de fiesta