El futuro en las estrellas Un relato de Aurora Peregrina Varela Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de diciembre de 2020, 12:43 h (CET) Aún mi vida está atada a mi incansable presente, y sin pasado ni futuro me muevo día a día, con propios e impropios segundos que me dominan esperando la muerte, que vendrá, pero que deberé evitar, porque sobrevivir será mi triunfo.



Quise a Bertito, quise a Pochito y a Pedrito, pero mi futuro estará donde marquen las estrellas, no puedo desprenderme de ellas.



