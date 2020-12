Los principales creadores de arte, música y gastronomía brillarán de nuevo en Círculo Fusión durante 2021 Comunicae

miércoles, 30 de diciembre de 2020, 10:55 h (CET) Del Círculo de Bellas Artes de Madrid al cielo. Círculo Fusión por Luis Arranz, pospone la emisión de su nueva temporada al 2021, con interesantes reflexiones acerca del momento actual, que sin duda han cambiado el mundo. El 2021 concentrará a los principales rostros internacionales vinculados al arte, música y gastronomía, además del impacto que ha tenido el COVID-19 en cada industria y el nuevo rumbo para adaptarse a los inevitables cambios El 2020 ha traído para muchos una gran reflexión, y en el caso de Círculo Fusión, dejar constancia en sus archivos, que por otra parte son grabados permanentes, de cómo ha cambiado el mundo, y si es que de verdad lo ha hecho. Para ello y como en temporadas anteriores, Círculo Fusión por Luis Arranz reunirá a los principales protagonistas del arte contemporáneo, música electrónica y la alta gastronomía, aunque siempre con toques divergentes conectados al mundo de la cultura.

La nueva temporada encabezada por Gabriel Kreuther, el dos estrellas Michelin de Manhattan, Nueva York, Joris Voorn, uno de los DJs y productores más importantes del momento y habitual de festivales como Tomorrowland y María Elena Ortiz, directora de programas del Pérez Art Museum de Miami, promete convertirse en una de las más importantes de la historia de la creación cultural digital. Y es que los documentos sonoros creados por participantes tan relevantes, están creando una base cada vez más sólida entorno a la gestión de la creatividad, la puesta en marcha de proyectos y su entendimiento mucho más profundo, contado por los propios creadores, ¡qué mejor forma de descubrir nuevos mundos!

Se unen a los tres estrellas Michelin, Juan Mari Arzak, Elena Arzak, Pedro Subijana, Martin Berasategui y muchos otros chefs, creadores de experiencias que han conseguido formar parte del Olimpo gastronómico internacional.

Al igual que en el mundo del arte, descubriendo detalles inéditos del pintor de arte contemporáneo más importantes del mundo (junto a Pablo Picasso siempre), Francis Bacon, al tener la oportunidad de desgranar detalles del artista, con Cristiano Lovatelli. También el director del Museo Guggenheim, Ignacio Vidarte, una de las marcas de arte contemporáneo, investigadora y precursora del arte de vanguardia, más importantes del universo cultural. Así como la familia Loewe, un lujo en todos los sentidos, conocer más de la marca de moda madrileña más internacional.

'¿Hablamos de música?' Siempre, con la gran suerte de comenzar la nueva temporada por emitir, con un documento grabado con Joris Voorn, uno de los principales protagonistas de la creación de música electrónica internacional, con su propio escenario en la última edición de Tomorrowland, o las reconocidas Awakenings. Se une a otros DJs como Edu Imbernon, Cristian Varela y Dj Nano.

En la unión de las tres disciplinas es donde aparece la magia, como si se tratara de un espectáculo teatral donde todo el conjunto cobra sentido propio. Presentado y dirigido por Luis Arranz, que tras su colaboración con Guy LaLiberté (el fundador de Cirque Du Soleil) y Ferran Adrià, en su local de Ibiza, llevó a cabo su propio proyecto en el icónico Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¡qué más se puede pedir!

Los cambios inesperados provocados por el COVID-19, han imposibilitado la emisión prevista para el 2020. Un año que parecía prometedor para muchos, se tornó oscuro y sombrío, por culpa del virus, que a tantas personas amadas y cosas queridas, se ha llevado por delante. Ahora solo queda mirar hacia delante, avanzar, tal y como la propia naturaleza humana tiene en su ADN, ya no es cuestión de supervivencia, que también, es que no hay otra alternativa. Ojalá que para todos el 2021 sea increíble, lleno de pasión y ganas de vivir, para ello, hay que seguir apoyando la cultura, porque cada vez que consumes cultura segura, gana la vida.

