Emcesa supera las 6.000 raciones de platos preparados donados al Banco de Alimentos

miércoles, 30 de diciembre de 2020, 10:19 h (CET) Embutidos del Centro, S.A. apoya al Banco de Alimentos de Toledo estas navidades."Este tipo de donaciones nos permite no sólo repartir cantidad de alimentos, sino también calidad" explica Manuel Lanza, presidente del BAT Emcesa empresa dedicada principalmente a la elaboración de productos cárnicos, frescos, elaborados y platos preparados, dona al Banco de Alimentos de Toledo (BAT) 1.800 raciones de cocido madrileño, con lo que sobrepasa las 6.000 unidades de platos tradicionales entregados durante 2020. A lo largo del año la empresa ha realizado varias donaciones al Banco de Alimentos de Toledo y a otras ONGs, consolidando así su política de responsabilidad social corporativa.

Pensando en las fechas que se aproximan, Emcesa ha realizado dos donaciones para cubrir las necesidades del banco de alimentos de la provincia donde está ubicada. Así, una primera entrega se produjo el lunes 21 de diciembre y una segunda una semana más tarde.

En palabras del presidente del Banco de Alimentos de Toledo, Manuel Lanza, "Para nosotros es fundamental la colaboración de las empresas productoras, como Emcesa, para poder responder a la creciente demanda que está generando la crisis asociada a la pandemia. Este tipo de donaciones nos permite no sólo repartir cantidad de alimentos, sino también calidad, en especial en estas fechas navideñas".

Siguiendo esta línea, la empresa toledana ha considerado la importancia de proveer a los más necesitados de alimentos, realizando una donación de platos completos que suponen una comida caliente, completa, equilibrada y nutritiva y sumándose así a la iniciativa general de todo el sector alimentario y de las grandes empresas del país para colaborar con la sociedad mediante donaciones a organizaciones sociales.

En este caso, la compañía se decantó por el Banco de Alimentos de Toledo, por su compromiso con la región y por el constante apoyo que esta entidad presta a personas en dificultades, que este año además han hecho frente a una demanda muy superior a la de otros años.

Como ha declarado su director general, Javier Mancebo, “desde Emcesa vemos estas acciones como actos de responsabilidad, no de caridad. Una responsabilidad que la compañía siente hacia sus consumidores, por la confianza que recibe de ellos cada día”. “Poder ayudar en estos momentos tan difíciles a los vecinos y vecinas de la provincia, para nosotros, es la manera de agradecer esa confianza”.

Desde sus inicios, la compañía ha desarrollado una política activa de Responsabilidad Social Corporativa, pero, según indica Mancebo, “la situación generada por la COVID-19 ha hecho que reforcemos nuestra RSC un poco más, ampliando las acciones que habitualmente desarrollamos con los Bancos de Alimentos y otras ONGs.”

Embutidos del Centro, S.A. continúa como siempre trabajando para llevar a cabo estas colaboraciones tan importantes, al igual que lo hace para que sus clientes y consumidores puedan seguir encontrando en los lineales sus productos de confianza.

Sobre Emcesa (Embutidos del Centro S.A.)

Emcesa es una empresa toledana de productos cárnicos, creada en 1986 y dedicada a la elaboración de alimentos de primera calidad utilizando procesos tradicionales al mismo tiempo que innovadores. Emcesa llega a muchos puntos de venta y hogares con un amplio portafolio de productos, cubriendo sus necesidades de variedad, alimentación, nutrición y bienestar; con un alto compromiso con el medioambiente e incorporando a la empresa alternativas tecnológicas que minimicen el impacto en el entorno y midiendo al mismo tiempo los estándares de calidad sanitaria. Así mismo, se compromete con colectivos con situaciones especiales, destaca la colaboración de forma intensa con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (www.celiacos.org).

Emcesa se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo de nuevas líneas de trabajo, investigación, e innovación siempre bajo el lema que rige su desarrollo empresarial: “La Máxima Calidad en su Mesa”

