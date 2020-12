Loro Parque Fundación dedicará casi 1,3 millones a la conservación en 2021 Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 13:32 h (CET) Con este compromiso, la cantidad total que la Fundación ha dedicado a la conservación de la naturaleza ascenderá a 22,8 millones de dólares En la reunión anual del comité asesor de Loro Parque Fundación, celebrada recientemente en Puerto de la Cruz, se ha decidido dedicar casi 1,3 millones de dólares a 53 proyectos de conservación de la naturaleza, que se llevarán a cabo durante el próximo año en los cinco continentes. Con este compromiso, la cantidad total que la Fundación ha destinado a la conservación de la naturaleza ascenderá a 22,8 millones de dólares.

Destacan este año los proyectos que se desarrollarán en Europa, especialmente en Canarias y en el resto de la Macaronesia (Cabo Verde, Madeira y Azores), que recibirán casi la mitad de los fondos (más de 585.000 dólares), seguidos de los proyectos centrados en las especies y ecosistemas amenazados del continente americano, que este año recibirán el 34% de los fondos (más de 440.000 dólares). Este año destacan también los fondos dedicados a la conservación de la naturaleza africana, que ascenderán a casi 170.000$. Mientras que Asia, con casi 60.000 dólares, y Australia-Oceanía, con 33.000, cierran la financiación que alcanza a los cinco continentes, y que se distribuirá entre 53 proyectos de conservación e investigación que serán ejecutados por 32 ONGs y universidades de todo el mundo.

Por países destaca España, con 527.000 dólares, seguida por Brasil, con más de 130.000, y Ecuador, con 93.000. Pero la lista de países es mucho más larga, y este año la Fundación llevará a cabo proyectos también en Alemania, Australia, Belice, Bolivia, Borneo, Cabo Verde, Colombia, Cuba, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Indonesia, México, Polinesia francesa, Senegal, Tailandia, Zambia y Zimbawe. Algunos de estos proyectos son transnacionales, por lo que sus beneficios alcanzarán a los ecosistemas y especies amenazadas de otros muchos países limítrofes.

Desde el punto de vista ecológico, las especies y ecosistemas terrestres son las que recibirán la mayor parte de la ayuda de Loro Parque Fundación (más de 827.000 dólares), destacando entre ellas la protección de una de las poblaciones de león mejor conservadas de toda África en el Parque Nacional Hwange en Zimbabwe, que recibirá 53.000$. Otra especie muy destacada es la cacatúa filipina (críticamente amenazada en la lista roja de la UICN) y cuyo proyecto recibirá casi 39.000$ para seguir asegurando las poblaciones en la isla de Rasa y tratar de que el éxito reproductivo conseguido en esa zona se extienda a otros lugares de la región. Otros proyectos destacados sobre especies y ecosistemas terrestres se dirigen a la protección del guacamayo barbazul en Bolivia, el loro orejiamarillo en Colombia y Ecuador, o el guacamayo jacinto en Brasil o Bolivia.

Pero no hay que olvidar el esfuerzo en la conservación de especies y ecosistemas marinos, al que Loro Parque Fundación dedicará el próximo año casi 460.000 dólares. De ellos, más de dos tercios se dedicarán al proyecto CanBIO, cofinanciado por el Gobierno de Canarias, que arrancó en 2019 y que en unas semanas completará su red de control de cambio climático en el mar, con la instalación de una boya científica en El Hierro. A partir de 2021, se desplegarán vehículos marinos autónomos que llevarán a cabo medidas en todo el archipiélago y que en 2022 se extenderán a toda la Macaronesia. Las acciones de CanBIO también incluyen la conservación de especies críticamente amenazadas, como el angelote o la mantelina.

El resto de la financiación de proyectos marinos se dedicará a la conservación de varias especies de cetáceos, entre las que destaca el delfín jorobado del Atlántico en el delta de Saloum (Senegal). Los expertos de la UICN consideran a esta especie en peligro crítico de extinción, y podría desaparecer en unos pocos años si no se toman medidas urgentes para protegerlo.

