Qustodio analiza 10 retos virales que han marcado 2020

martes, 29 de diciembre de 2020, 13:32 h (CET) Dar 10 toques seguidos con el pie a un rollo de papel higiénico, pintarte el dedo con pintalabios rojo y marcar en la frente a un familiar al grito de ¡Simba! o mantenerse en plancha haciendo movimientos rápidos de codos y piernas al ritmo de la música son algunos de los más virales según un análisis llevado a cabo por Qustodio Entre otras cosas, este año quedará marcado por recuerdos virtuales. Y es que las nuevas tecnologías han sido las verdaderas protagonistas de este 2020 al ayudarnos a estar más conectados que nunca, así como entretener a grandes y pequeños. De hecho, son estos últimos los que más han disfrutado de ellas con una menor restricción en cuanto a horarios. En España, durante el mes de marzo, más de 6 millones de niños y niñas tuvieron que abandonar sus aulas y permanecer en casa 97 días, es decir, un total de 2.328 horas. Esto se traduce en más de 4,5 millones de hogares con menores de 14 años, según datos del INE, que tenían que encontrar la manera de pasar el tiempo y sobrevivir a esta convivencia de 24 horas, 7 días a la semana. Hueco que supo aprovechar Tik Tok con sus ya archiconocidos #challenges, hashtag que actualmente cuenta con casi 111 billones de visualizaciones.

Con solo 4 años de vida y más de 800 millones de usuarios alrededor del mundo, consiguió romper las barreras del confinamiento con bailes, ejercicios, imitación de fotos de la infancia, recetas y retos imposibles, convirtiéndose así en la app nº 1 de entretenimiento en España consiguiendo solo en el mes de marzo más de 14 millones de descargas.

Desde Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, han realizado un recopilatorio con 10 de los retos más virales de 2020 que han unido a familias y provocado que baile hasta el más patoso. ¿Cuántos conoces?

1. PlankChallenge. Después de varios días e incluso meses de no practicar actividad física, el reto de la plancha se convirtió en uno de los más famosos llegando a acumular un total de 2,4 billones de visualizaciones. El challenge consiste en mantenerse en plancha a la vez que añades movimientos rápidos de codos y piernas al ritmo de la canción de Maggie Linderman, ‘Pretty Girl’.

2. PassTheBrush. Personas de todas las edades, nacionalidades y géneros han participado en este reto. Tanto es así, que cuenta con 1,6 billones de visualizaciones. Se trata de un reto que da pie a la colaboración y actuación de varias personas sin necesidad de estar en el mismo espacio. El vídeo comienza con una persona mostrando su look más natural, se pasa una brocha de maquillaje por la cara, cubre con ella la cámara y ¡boom! aparece con sus mejores galas. Acto seguido, lanza la brocha al siguiente participante, pudiendo crear un vídeo común con un mismo hilo conductor.

3. GetBusyChallenge. ‘Get busy’ es una popular canción del artista jamaicano Sean Paul del año 2003 que ha sido recuperada en la plataforma para un reto de baile casi imposible con movimientos extremadamente rápidos. Se trata de uno de los challenge con mayores visualizaciones habiendo llegado a los 756 millones de vistas.

4. FlipTheSwitchChallenge. Un espejo, un teléfono móvil, dos personas y dos looks diferentes es todo lo necesario para este reto. Son más de 741 visualizaciones las que rodean a estos vídeos en los que los dos participantes, tras apagar y encender la luz, intercambian su ropa con la del otro.

5. SimbaChallenge. Un reto que transporta a 1994, cuando Rafiki de El Rey León muestra al reino animal a su futuro rey, Simba. Pintándose el dedo con pintalabios de color rojo y posteriormente marcando la frente de alguno de los miembros de su familia, miles de personas representaron este histórico momento Disney en la plataforma TikTok, acumulando 571 millones de visualizaciones.

6. ImJustaKidChallenge. Con la canción de ‘I´m Just a Kid’ de Simple Plan como banda sonora y más de 528 millones de vistas en la aplicación, miles de familias alrededor de todo el mundo se unieron para imitar sus fotografías de la infancia. Es uno de los challenges más entrañables de todo 2020.

7. 10ToquesChallenge. Una de las imágenes que marcaron el inicio del confinamiento fue el desabastecimiento de papel higiénico en los supermercados. Quizás este reto tuvo algo que ver en ello, pues consistía en dar 10 toques seguidos con el pie a un rollo de papel como si de un futbolista se tratase. Cuenta con un total de 460 millones de visualizaciones.

8. EmojiChallenge. Los famosos emojis que intentan ilustrar de forma gráfica los sentimientos y emociones, han pasado a ser imitados. Son 172 millones de visualizaciones de este famoso reto que consiste en simular con la cara una consecución de emoticonos que aparecen en pantalla.

9. GestureChallenge. Mano a mano, con la derecha, con la izquierda o con las dos y todo al ritmo de ‘Y2k & Bbono$ Lalala’, el usuario debe autograbarse con la cámara frontal y conseguir imitar los movimientos marcados en la pantalla. En la plataforma se pueden encontrar numerosas versiones y acumula más de 73 millones y medio de vistas.

10. NananaChallenge. Protagonizado por la canción Bonde R300 y ZondZilla, este reto de baile en pareja consiste en ponerse uno frente al otro y juntar el pie izquierdo con el del compañero, luego el pie derecho y después de espaldas. Cada usuario le daba un toque personal a su vídeo y por eso ha llegado a acumular casi 3 millones de visualizaciones solo en TikTok.

