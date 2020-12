La investigación en cáncer no ha parado en 2020: 12 avances conseguidos • Durante 2020, CRIS contra el cáncer ha mantenido las unidades y proyectos que desarrollan en hospitales y centros públicos, ha abierto nuevas líneas de investigación, ha entregado los I Programas CRIS de Investigación Josep Calabuig

martes, 29 de diciembre de 2020, 13:14 h (CET) Este año la investigación se ha convertido en portada y titulares de muchas noticias concienciando aún más a la sociedad que para vencer una enfermedad, el mejor camino es la investigación. CRIS contra el cáncer lo sabe desde hace años, ya que dedica todos sus recursos para poner en marcha proyectos punteros para acabar con el cáncer. Por ello, CRIS contra el cáncer quiere cerrar el año compartiendo los logros conseguidos con el esfuerzo incansable de los investigadores y gracias al apoyo de sus socios, donantes y empresas colaboradoras.



Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer hace un balance del 2020: “Ha sido un año difícil, aun así, hemos seguido luchando juntos para ganar al cáncer. Desde CRIS no hemos querido parar y hemos seguido apostando por la investigación, así que durante este año hemos podido presentar grandes avances en cáncer de adulto y cáncer infantil. Además, nos hemos comprometido firmemente con la situación que estamos viviendo todos, y hemos lanzado el Fondo CRIS de Investigación Covid19 y Cáncer, a través del cual hemos puesto en marcha tres ensayos clínicos que ya están dando esperanzadores resultados. Pero, ahora más que nunca, no podemos parar, tenemos que seguir aportando fondos para la investigación y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que apueste por la investigación que es vida”.



Cardona también ha querido dar las gracias a todos los que hacen posible la investigación: “Queremos expresar nuestra gratitud, a todos los que forman parte de la unidades y equipos de investigación, oncólogos, hematólogos enfermeras, informáticos…, sin todos ellos no podríamos haber seguido con los proyectos. También quiero agradecer que los socios, donantes y empresas colaboradoras hayan seguido confiando en nosotros para poder aportar los fondos necesarios para que nuestros investigadores no paren”.



Durante el 2020, CRIS contra el cáncer ha conseguido diferentes logros, entre los que destacan:



Los I Programas CRIS de Investigación, que se lanzaron en 2019, en poco más de un año son ya una referencia de la investigación de cáncer en España y esta convocatoria sitúa a CRIS como referencia internacional. Pese a la pandemia, los tres investigadores premiados en 2019 están ya generando importantes avances. En 2020 se ha ampliado el programa con una nueva convocatoria, la de Talento Post-Doc, que se suma a la de Talento Clínico y a la de Excelencia. LINK: https://criscancer.org/es/convocatorias/



Nuevo proyecto de Cáncer de páncreas con el reputado investigador Mariano Barbacid en un innovador y prometedor estudio cuya financiación está abierta (https://criscancer.org/barbacid/). Este proyecto abre la esperanza de encontrar un tratamiento curativo para un cáncer que, a 5 años vista, no superan el 96% de los diagnosticados. LINK: https://criscancer.org/es/proyecto_pancreas/



En 2020 CRIS ha constatado su compromiso con el Cáncer de Próstata, a través de un nuevo convenio en el IBIMA de Málaga, para continuar investigando en los tumores de próstata más agresivos. También se ha entregado un Programa de Excelencia al Dr. David Olmos, para seguir trabajando en los tumores con peor pronóstico. Finalmente, junto a la puntera Prostate Cancer Foundation se han entregado dos becas internacionales de investigación en los Young Investigation Awards a dos prometedores investigadores para desarrollar sus proyectos en Reino Unido. LINK: https://criscancer.org/es/avancesprostata/



Se ha creado una nueva Unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales en el Hospital Clínico San Carlos, que a través de estrategias de alto rendimiento quieren generar nuevas terapias de una manera mucho más eficiente. Entre otras líneas innovadoras, ya están explorando nuevas terapias celulares personalizadas en cáncer de ovario y pronto lo harán en cáncer de mama. LINK: https://criscancer.org/es/terapias_experimentales/



Nuevo horizonte en linfoma y mieloma. Desde la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital Universitario 12 de Octubre se está asistiendo a una segunda revolución de tratamientos con un prometedor horizonte. LINK: https://criscancer.org/es/proyecto-unidad-investigacion-traslacional-hematologia-canceres-de-sangre/



Éxito mundial en vejiga. Un prometedor estudio de cáncer de vejiga promovido por CRIS contra el cáncer ha sido seleccionado como uno de los cuatro mejores a nivel mundial por su calidad y relevancia, con el Dr. Enrique Grande. LINK: https://criscancer.org/es/dutreneo_cris/



CRIS sigue apoyando la investigación en Cáncer Infantil. Hemos renovado el compromiso con el proyecto de Leucemias Infantiles y con el proyecto de Sarcoma de Ewing. También han empezado a trabajar los proyectos de Cáncer Cerebral del Hospital Niño Jesús y un nuevo proyecto internacional, también en tumores cerebrales, en el Institute Gustave Roussy de París. Por su parte, la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas del Hospital de la Paz sigue con su actividad incansable en el desarrollo de nuevos tratamientos personalizados para niños sin otras opciones de tratamiento. LINK: https://criscancer.org/es/proyectos-de-investigacion/investigacion/proyectos-infantil/



Nuevos proyectos internacionales. En el Institute of Cancer Research de Londres se ha creado un proyecto de Inmunoterapia (dirigido a crear nuevas y potentes células CAR-T para combatir tumores torácicos) y otro de Mieloma Múltiple, para tratar de comprender y solucionar las resistencias que desarrollan estos tumores a los tratamientos.



Esperanzador paso adelante en mama. Nuevo descubrimiento en el tratamiento de los tumores de mama HER2+, uno de los tipos de tumores de mama más agresivos y que supone el 20% de los casos de esta enfermedad, con los doctores Atanasio Pandiella y Alberto Ocaña. LINK: https://criscancer.org/es/proyecto-cancer-de-mama/



Apostando por la formación y una red internacional de investigación: CRIS desarrolla todos los años un programa de becas de estancias internacionales junto a las sociedades médicas españolas (SEOM, SEOR, SEHH y SEHOP) que ya ha premiado a más de 30 investigadores. https://criscancer.org/es/becas-seom-para-formacion-de-investigadores/



Sinergias internacionales punteras. Se han iniciado dos nuevos programas internacionales junto a dos de las fundaciones de cáncer más importantes del mundo: la Damon Runyon Foundation, y la Prostate Cancer Foundation con la cofinanciación de dos investigadores por fundación para continuar el desarrollo de sus prometedores proyectos en Europa. https://criscancer.org/es/damonrunyon_cris/



Ayuda mundial frente al Covid. Sin restar recursos en investigación de cáncer y manteniendo su compromiso con la investigación de cáncer, CRIS ha colaborado en diversos ensayos mundiales de Covid19 con sus estructuras en las distintas Unidades del 12 de Octubre, Clínico San Carlos y La Paz. Además, gracias a la creación del Fondo de Investigación Covid19 y Cáncer se han puesto en marcha tres innovadores ensayos clínicos que han dado sus frutos en la lucha contra la pandemia actual. LINK: https://criscancer.org/covid19/ Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La investigación en cáncer no ha parado en 2020: 12 avances conseguidos • Durante 2020, CRIS contra el cáncer ha mantenido las unidades y proyectos que desarrollan en hospitales y centros públicos, ha abierto nuevas líneas de investigación, ha entregado los I Programas CRIS de Investigación La mitad de los españoles invertiría hasta un 20% más en productos ecológicos El 55% de los padres afirma tener en cuenta el medio ambiente a la hora de comprar juguetes estas navidades Conoce la nueva marca que ofrece energía eléctrica 100 % verde ​Sin duda, EnergyGo representa un cambio positivo para la energía eléctrica en España, ya que es una alternativa ecofriendly que no solo ayuda al medioambiente, sino que reduce los gastos que todos tenemos mensualmente Catalizadores metálicos ​El catalizador no utilizado, debido a la presencia de metales preciosos en su estructura, puede venderse en organizaciones especializadas que recolectan dichas piezas “En 2020, los farmacéuticos han desarrollado un papel que todavía no se les ha reconocido suficientemente” Todo apunto a que en 2021 comenzará a vacunarse a la población contra el SARS-CoV-2