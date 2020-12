La Unión Europea y América Latina distribuyen la vacuna contra el coronavirus ​Mientras tanto, funcionarios en Nigeria argumentan que están investigando una nueva variante del coronavirus Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de diciembre de 2020, 13:04 h (CET) En noticias internacionales, la Unión Europea ha iniciado la administración coordinada de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech, después de que recibiera su aprobación la semana pasada. En América Latina, que está pasando por una devastadora segunda ola del coronavirus, México, Chile y Costa Rica han iniciado sus programas de vacunación generalizada.



Canadá, Japón y Corea del Sur son algunos de los últimos países en detectar casos de la nueva variante de la COVID-19, que tiene una transmisibilidad muy alta y fue identificada por primera vez en el Reino Unido. Japón anunció que ha decidido prohibir temporalmente la entrada al país de los extranjeros que no sean residentes.



Mientras tanto, funcionarios en Nigeria argumentan que están investigando una nueva variante del coronavirus, días después de que funcionarios sudafricanos culparan a otra variante del aumento de los casos de COVID-19 en el país, la cual afirman que es más contagiosa. Sudáfrica acaba de superar el millón de casos de coronavirus, al tiempo que los trabajadores sanitarios dicen que la pandemia los está sobrepasando con rapidez.



Dean Yago: “Sí, estamos lidiando con la COVID-19, nada más. Ya no hay ninguna otra enfermedad que tratemos, es COVID-19 todo el tiempo. Sabes que estás en riesgo todo el tiempo que pasas con el paciente”.



En China, la periodista ciudadana Zhang Zhan fue condenada a cuatro años de cárcel por los informes que hizo en las redes sociales desde la ciudad de Wuhan cuando el virus comenzó a propagarse a principios de 2020. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.