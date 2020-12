La depilación láser SHR según depilacionlaserlogroño.es

La depilación láser, es un método de depilación existente desde 1994, basado en la eliminación del vello de forma permanente mediante la eliminación lumínica del láser Las tecnologías utilizadas en la depilación láser han ido avanzando con el paso del tiempo de manera considerable, introduciéndose nuevas técnicas que permiten la obtención de mejores resultados a la hora de la eliminación del vello de forma permanente.

El sistema de depilación láser SHR es uno de los más avanzados sistemas de eliminación del vello, por ello es uno de los tratamientos más demandados en los centros de estética.

Una de las grandes ventajas conseguidas con este tipo de depilación es que al realizar una depilación con energías más controladas no produce tanto dolor en los pacientes, abarca un amplio espectro de fototipos de piel incluido las más morenas y además es muy seguro.

Gracias a este tipo de depilación láser, se detiene el nacimiento y crecimiento del pelo y termina cayéndose.

Es una alternativa segura y efectiva que permite la eliminación del vello corporal de manera definitiva.

Entre las principales ventajas que ofrece el Láser SHR destacan:

- Estar en todo momento en manos de grandes profesionales, con conocimiento y experiencia práctica. La aplicación de este sistema por un equipo que no cuente con la certificación adecuada puede llegar a ser peligrosa y derivar en algún tipo de quemadura en la piel.

- Es totalmente indoloro. No se precisa ningún tipo de anestesia cutánea. La piel es enfriada con una punta de zafiro alcanzando por debajo de los 0º C. De esta manera la piel no sufre ni daños ni quemaduras originadas por el calor que emite el luz y los pacientes no padecen ningún tipo de dolor.

- Puede realizarse en cualquier momento del año, incluso en verano y ser aplicado a todo el cuerpo así como en el rostro, pero siempre tomando las medidas de precaución necesarias.

- Eliminación del 95% del vello de forma permanente tanto en hombres como en mujeres.

- Aunque el precio de la depilación láser pueda resultar un poco más elevado que una depilación tradicional, con el tiempo resulta mucho más rentable ya que sus efectos son definitivos.

- No solo se ahorra en dinero, sino también en tiempo.

- Adiós a los pelos enquistados. Uno de los grandes problemas cuando uno se depila a cuchilla o a cera es la aparición de pelos rebeldes que empiezan a incrustarse por debajo de la piel, llegando a producir pequeñas heridas. Gracias a este tipo de depilación se evita la formación de estos pelos enquistados que tanto dolor producen.

Tras la primera sesión se comienza a ver grandes resultados, en poco tiempo uno empieza a olvidarse para siempre de aquel vello facial y corporal que tantas molestias provocaba y empieza a disfrutar de una bonita y cuidada piel.