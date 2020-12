La importancia de la limpieza en los centros escolares según www.limpiezaslaaurora.es Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 10:59 h (CET) La limpieza general de un centro educativo, en donde los usuarios son bebés, niños o adolescentes; restaurantes, la limpieza industrial, así como la limpieza de comunidades o pisos, adosado y limpiezas de piscinas en chalet con un cuidado especial de normas de higiene, es imprescindible para preservar la salud de los usuarios y evitar problemas Si el local, como puede ser un restaurante o bar, está destinado a la manipulación y posterior ingesta de alimentos, la higiene debe de ser ante todo indispensable e intensa.

Es muy importante el extremar los niveles de salubridad y comodidad a las personas, por ello todo restaurante está obligado a seguir una serie de pautas sobre los hábitos de higiene y normativa de limpieza a seguir y hábitos a tener.



Para ello la contratación de un buen servicio de limpieza capaz de ofrecer una gran variedad de servicios de alta calidad y un servicio individualizado adecuado a las necesidades del cliente; la contratación de profesionales conocedores de los requisitos mínimos y normativa para este tipo de limpieza, técnicas de limpieza adecuadas, que aplique los últimos avances en limpieza a las distintas zonas a tratar, es fundamental.

En este tipo de locales existen dos zonas bien diferenciadas a tratar:

- La parte del comedor, bar y baños cuya limpieza ha de ser realizada con una frecuencia diaria: limpieza de pavimentos, eliminación de polvo, desinfección del mobiliario, limpieza de los aseos con aplicación de productos desinfectantes y adecuados a la zona.

- Zona restringida como cocina, almacén y vestuarios cuya limpieza debe de realizarse a fondo y en dos fases:

- Limpieza superflua: eliminación de la suciedad utilizando productos de limpieza como jabones y detergentes.

- Desinfección: aplicación de un producto químico para desinfectar y eliminar aquellos microorganismos que anteriormente no han sido eliminados.

La limpieza en guarderías en donde tienen que convivir conjuntamente adultos y pequeños los productos utilizados deben de ser cuidadosamente seleccionados para no ocasionar ningún tipo de alergia en los más pequeños, que además desinfecten y produzcan un refrescante y agradable aroma.

Las ventajas de contratar los servicios de una empresa de limpieza ya sea para oficinas, locales, guarderías, empresas, restaurantes, son variadas:

- Adaptación a las necesidades específicas del cliente en cuanto a horarios, tipos de servicios.

- Ahorro en tiempo, dejar en manos profesionales el trabajo de la limpieza uno puede tener más tiempo personal: estar con la familia, amigos, o simplemente descansar.

- Obtención de resultados profesionales.

- Rapidez y eficacia, experiencia para que el trabajo final sea siempre impecable.

- Obtención de los mejores resultados en el menor tiempo posible.

Contratar una empresa de limpieza trae consigo muchas ventajas y beneficios para la vida diaria, facilita a los clientes un entorno limpio y saludable con las personas que frecuentan el lugar, proporciona una limpieza sostenible con unos servicios rápidos, homogéneos, a unos precios adaptados a las necesidades de cada usuario. Además utiliza las técnicas materiales y equipos sostenibles para cumplir con las más exigentes expectativas de los clientes.

