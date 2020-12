Ventajas de contratar una empresa de mudanzas según www.mudanzaszaragoza.net Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 11:00 h (CET) La contratación de una empresa de mudanzas es la mejor solución para aquellas que necesitan realizar un cambio de vivienda, o traslado de oficina de un lugar a otro. Los profesionales en este sector son la mejor garantía para disponer de un traslado seguro y sin que las pertenencias o mobiliario sufra daño alguno Contar con los servicios una profesional empresa de mudanzas, además de suponer un ahorro económico importante, facilita las cosas en todos lo sentidos puesto que pone a disposición del cliente todo lo necesario para una mudanza garantizada, segura, rápida y sin riesgos.

La amplia experiencia del profesional en el servicio mudanzas, hace que sea capaz de acometer todo tipo de trabajos en el menor tiempo posible, desde mudanza para particulares, empresas, traslados tanto en el mismo municipio como a nivel nacional o internacional, traslados de mobiliario pesado y maquinaria delicada, etc., con total garantía y satisfacción.

Escoger una buena empresa de mudanzas de confianza es un gran acierto ya que:

- Cuenta con materiales y maquinaria innovadora para proteger y transportar las pertenencias, realiza embalajes de calidad asegurando que ningún objeto que vaya a trasladarse pueda sufrir daño.

- Supone un importante ahorro de tiempo, ya que ellos son los encargados del embalaje, transporte, instalación del material en el nuevo hogar o lugar de trabajo, etc. Lo que una persona tardaría un par de semanas en realizar una mudanza de empresa, la empresa de mudanzas lo realiza en muy pocos días. “El tiempo es oro”

- Dispone de una extraordinaria flota de vehículos de transporte, furgonetas, camiones de diferentes capacidades para poder realizar desde los más pequeños traslados hasta los más grandes y voluminosos.

- Es probable que en el transcurso del traslado el mobiliario sufra algún imprevisto, por ello las empresas están obligadas a tener al menos un seguro general y a ofrecer u seguro personalizado que se haga cargo del cualquier accidente que pueda suceder en la mudanza.

- Dispone de las herramientas adecuadas para el montaje y desmontaje de muebles, material de embalaje.

- Es de gran ayuda que la propia empresa gestione los residuos o electrodomésticos que no sean llevados al nuevo destino, e incluso llevarlos a entidades que puedan darle una segunda oportunidad.

- Ofrece un servicio de guardamuebles, donde pueden guardarse todas las pertenencias todo el tiempo que necesite (largos periodos o por unas semanas), ya sea porque la entrega de llaves se demora o porque el nuevo destino no dispone de espacio suficiente para todo el mobiliario.

- En el caso de tratarse de una mudanza internacional, todavía resulta más interesante contratar los servicios de una empresa de mudanzas, puesto que se hará cargo de toda la gestión de tasas de aduanas o cualquier otro tipo de gestión que la mudanza precise.

Los tres pilares fundamentales de una empresa de mudanzas son: Seguridad, profesionalidad y ahorro.

Contratar una empresa de mudanza seria y formal, ofrece la tranquilidad y confianza de disponer de un equipo de trabajadores bien formados, con amplia experiencia en el servicio.

La confianza y seguridad de las que uno disfruta no tiene precio, por lo que la inversión realizada en la contracción de este tipo de servicios es mucho más que rentable.

