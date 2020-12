Los indultos en España En 2012, a petición de Gallardón, el gobierno de Rajoy indultó a un kamikaze que había recorrido, a alta velocidad, en sentido contrario, varios kilómetros. Su estupidez causó una muerte Carlos Ortiz de Zárate

martes, 29 de diciembre de 2020, 12:29 h (CET) PP y CS cargan contra Ábalos por sugerir hacer un gesto para mejorar las condenas a los presos por el referéndum catalán. En todo caso, la Justicia en Alemania, Bélgica, UK y Suiza, no aceptan los cargos impuestos por la española. Veamos los indultos que se han produciendo en esta España nuestra.



En 2012, a petición de Gallardón, el gobierno de Rajoy indultó a un kamikaze que había recorrido, a alta velocidad, en sentido contrario, varios kilómetros. Su estupidez causó una muerte.



Es un simple ejemplo entre la serie de disparatados indultos concedidos por PP: y PSOE. Civio ofrece “el indultómetro”, que recoge los casos desde 1996: “227 indultos a condenados por corrupción desde 1996; https://civio.es/el-indultometro/2018/03/24/indultos-por-corrupcion/



Aquí se indultó o mantuvo a todo lujo a los golpistas del 23 F (Felipe González)



A los criminales de los GAL (Aznar)



Hay casos que tuvieron dos indultos, como es el caso del ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea (PP), condenado por corrupción e indultado por malversación de fondos públicos e indultados parcialmente por Felipe González 1995 y después por Zapatero.



Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1992 , afirmó en el informativo de la noche de Telemadrid del 18 de septiembre de 2013 que quizá tenía razón el general Espartero con su orden de bombardear Barcelona, en 1842 y cuando afirmó que para mantener la paz en España era necesario seguir ese procedimiento cada 50 años.



¿Es acaso más grave celebrar un referéndum que intentar un golpe de Estado? ¿Por qué la Justicia Europea discrepa de la española en el caso? ¿Cuáles son los criterios que se aplican en la atribución de los Premios, actualmente princesa de Asturias?

