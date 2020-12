Webinar: Los aspectos fundamentales por los que tienes usar las redes sociales en un negocio Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 10:55 h (CET) La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), con la financiación de FUNDAE han lanzado una serie de webinars, podcast e infografías para fomentar la digitalización y la formación de los profesionales. En este webinar, se trata la influencia positiva que pueden tener las redes sociales en un negocio En este webinar en formato entrevista, Luis Blanco, Periodista y experto en comunicación y Antonio Brunete, Fundador de The Run Club Madrid, exponen por qué se tiene que considerar las redes sociales como una de las primeras estrategias a tener en cuenta para un negocio. Y no sólo como forma de obtener nuevos clientes sino para mejorar su relación con los que ya tienen.

Los usuarios buscan cada vez más información en Internet antes de comprar

Según puede verse en este webinar, cada vez más los usuarios consultan en las diferentes redes sociales y buscadores la información que necesitan antes de comprar cualquier producto, incluso aunque vaya a acudir después a una tienda física a comprar el producto.

¿Cómo pueden ayudar las redes sociales?

- Aumentando considerablemente la visibilidad del negocio.

- Incrementando los ingresos al añadir un nuevo canal de venta.

- Influyen positivamente en el posicionamiento de la página web, y aumentan considerablemente el tráfico hacia la misma.

- Permiten a la empresa interactuar con sus clientes y escuchar sus necesidades.

- Son el canal de comunicación ideal para nuevas promociones y ofertas.

El caso de éxito de The Run Club Madrid

En este caso podrá conocerse cómo Antonio Brunete construyó su negocio tan sólo a través de una página de Facebook hace aproximadamente 4 años, y cómo poco a poco ha conseguido obtener un negocio consolidado en el que tiene muy claro cómo interactúa con sus clientes y vende su servicio.

Las redes sociales le han ayudado a poder entender cómo poder vender su servicio a sus servicios teniendo muy en cuenta el público objetivo al que se dirigía.

Puede escucharse este webinar de forma totalmente gratuita siguiendo este enlace.

