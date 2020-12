Reflexiones del pasado Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 29 de diciembre de 2020, 12:16 h (CET) Escribir, porque ya no sé que más hacer, esperando el momento se seca mi voz el amor no encuentro y sólo tengo tos.



Tos y más y más tos.



¿Llegará la luz del mediodía a calentar mi pena y mi garganta fría?...



Para la gata Chita de O Milladoiro. QDEP. De Tsunami de Rosas.

