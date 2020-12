Rastrera propaganda con la vacuna

Este Gobierno es sectario y trapacero. Ocultaron los féretros de miles y miles de fallecidos por culpa de su nefasta gestión. Pero ahora que llega la vacuna, pierden las posaderas por hacerse propaganda, cuando ni siquiera han gestionado la llegada de las vacunas porque es cosa de todos los Estados de la UE y, en especial, de la gestión de su presidenta, Úrsula Von Der Leyen.



La llegada de la vacuna es una noticia de incalculable importancia, a pesar de la desconfianza y recelos que genera en un sector de la población. Si la pandemia ha castigado a todos países, el balance de la gestión de los gobiernos ha sido muy desigual, abarcando desde los rapapolvos en las Cumbres europeas a Pedro Sánchez, por la nefasta gestión de su Gobierno, hasta la celeridad en la toma de decisiones por parte de otros como Alemania, Dinamarca, Noruega, Austria, Francia, Portugal… Ahora se inicia otra etapa, no menos importante, donde la Unión Europea está coordinando la adquisición de las vacunas, las CC.AA. la administrarán y el Gobierno está obligado a garantizar su distribución equitativa, evitando todo tipo de propaganda conducente a atribuirse un éxito que ni siquiera merece su catastrófica gestión.



Es en el último punto donde yo quería centrarme porque el Gobierno español, hace dos días, eligió su propia forma de hacer el ridículo. Buena muestra de ello han sido las redes sociales, donde se han mofado del Gobierno de Sánchez y de la idea rocambolesca y cutre de Iván Redondo, ‘chola’ pensante y botafumeiro del presidente.



No sólo han circulado cientos de ‘memes’ sino que incluso hay vídeos donde aparecen las cajas de la vacuna en andas procesionales, a modo de entronización sanitaria; eso sí, las cajas van cuidadosamente preparadas con el logo del “Gobierno de España”. No han faltado tuiteros que han comparado estas cajas, incluida pegatina muy bien visible, con los miles de féretros amontonados en almacenes y bajos de las funerarias, a los que han adherido semejantes pegatinas. Pero lo más llamativo son los titulares: “Si ahora hacéis esto” (referido a las cajas de vacunas con logo) … “¿Por qué no hicisteis esto?” (infinidad de féretros con el mismo logo).







No será porque no insistió la UE: “¡Nada de propagandas partidistas ni políticas!”. Pero en España ni se leen las circulares ni las entiende quien debe hacerlo. Al ‘ratonero’ Redondo eso le da lo mismo, igual que a la ministra de Hacienda le trajo al fresco la circular del IVA de las mascarillas. Me gustaría saber qué parte es la que no entiende el Gobierno de “evitando cualquier propaganda en los envoltorios de las vacunas”. Se cuidaron mucho de evitar la autopromoción de su ineficacia, pero les ha faltado tiempo para autopromocionarse ahora.



Señores del tormentoso Gobierno: entérense que ustedes no han hecho ni gestionado nada, todo es cosa del Gobierno europeo y de su presidenta. Voy más lejos: ¿Recuerdan que ustedes olvidaron pedir material sanitario a la UE cuando ésta hizo peticiones conjuntas? Pues den gracias a la deferencia que ha tenido con España Úrsula Von Der Layen. De no ser así, la hubieran pifiado de nuevo, y eso sí que hubiera sido un ataque frontal a la salud de la ciudadanía como lo fue su nefasta y negligente gestión inicial de la pandemia.



Todos países han empujado para conseguir este hito o jalón de las vacunas. Nuestro Gobierno ni ha impulsado ni ha movido un dedo. Su reiterada ignorancia le ha llevado a adornar los paquetes con una pegatina con su logo, incluso ha intentado engañar a los más incautos como que era un hito suyo el hecho de que en España se vacunara a la vez que en toda Europa. ¿Se puede ser más miserable? Yo creo que es difícil serlo, pero no faltarán quienes lo vean acertado. Respeto, ante todo.

Me sorprende que, habiendo tantos ministerios parasitarios y cuatro vicepresidencias a la greña, no haya creado el presidente un Ministerio de la Propaganda para entronizar la vacuna. En esta ocasión ha utilizado sus propias redes para difundir un mérito que no es suyo y muy tocados tienen que estar si se apropian de ello. Europa ha vuelto a mover la cabeza como diciendo: “¡Estos chicos no aprenden!”.



Estas vacunas que ahora llegan a España forman parte del Plan de compra que ha promovido la Unión Europea. Es una estrategia acordada y coordinada entre los Estados miembros para adquirir vacunas, con el fin de que nadie se quede atrás. Bien presente tiene Europa que España prometió que nadie se quedaría atrás y ha dejado tirados a todos, con una normativa chapucera para cobrar los ERTE y una nefasta gestión del IMV: los necesitados lo son ahora más y el escudo social resultó ser de plastilina. ¿Ustedes creen que en Europa se fiaban de España? Pues no, créanme. ¡Que no se le ocurra a Salvador Illa filosofar estupideces con las dosis!



Si el Gobierno de esta desconocida España, que se hunde a pasos agigantados, vuelve a hacer creer a la ciudadanía que el hito es suyo, hay que pararle los pies preguntándole de quién es la culpa de los miles de muertos. ¿Acaso no es suya? Seamos claros: el triunfo de la vacuna es de todos los Estados miembros, del laboro responsable de las farmacéuticas y del entusiasmo no disimulado de Úrsula Von Der Layen, además del buen hacer de su Gobierno.



¡Ojo, la pandemia sigue entre nosotros! El colmo de la estupidez llega cuando una diputada del PSOE dice que “la vacuna la paga el Gobierno de Sánchez”. Ahí lo dejo. Los ciudadanos no vamos a consentir las peleas institucionales y barriobajeras, al más puro estilo cutre, de Rafa Simancas, Adriana Lastra y José Manuel Franco Pardo contra las instituciones que no son de su color. ¡Advertidos están!