Cómo hacer los restaurantes más visibles en internet Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 10:11 h (CET) Los restaurantes gastan recursos y tiempo en tener una web que muestre lo bonito que es el restaurante, pero sin embargo se olvidan de dejar una partida para el posicionamiento y la visibilidad de la misma. Adquirir visitas en la página web es crucial, y por eso se ha creado #Digitalízate con @Fundae_es y @upta #formación #hostelería Es fácil descubrir toda esta información gratuita siguiendo este enlace: https://www.fundae.es/digitalizate Es muy frecuente que la gente quiera conocer por adelantado los máximos detalles de un restaurante antes de decidirse a hacer una reserva. Quizás se conozca de antemano al sitio que se quiere ir, pero en muchos otros casos es probable que acudan a Internet para buscar ideas e inspiración.

Por tanto, es esencial que los negocios de hostelería cuenten con todos los medios para que, eventualmente, estén bien visibles para quien los busca, o para aquellos que puedan estar buscando ideas, y permitir que encuentren todo aquello que los restaurante les pueden ofrecer.

Obviamente el primer paso será la presencia en Internet, aquí se puede distinguir entre los propios medios, como sería la página web y redes sociales, y medios de terceros: como publicaciones especializadas, buscadores específicos del sector (El Tenedor, TripAdvisor, etc.). También se puede tener presencia en la web con publicidad en el entorno digital.

En este caso es importante centrarse en cómo mejorar el posicionamiento para que los clientes encuentren con facilidad el netocio en cuestión.

Paso nº1. Tener una página web bien diseñada que refleje la imagen y valores del restaurante o local.

Una web atractiva que refleje bien todo lo que el restaurante puede ofrecer a los clientes, desde lo más evidente como es la comida y bebida, hasta cualquier aspecto que pueda resultar relevante para que pueda ser elegido: si se cuenta con terraza, si se tiene acceso para personas con movilidad reducida y cualquier otra característica destacable. También es crucial que sea “responsive”, esto es que se adapte a los diferentes dispositivos, ya sea un ordenador o el móvil.

Si bien contar con una página web con un buen diseño y contenidos relevantes es indispensable, de nada valdría si no está bien visible o si la gente que está buscando un lugar o servicio con las características que necesita no la encuentra con facilidad.

Paso nº2. Que el negocio esté bien visible en Google.

Bien es cierto que hay otros buscadores, pero en España, Google representa el 94% de búsqueda en Escritorio y el 98% de búsqueda en Móvil, por lo cual es importante centrarse en este buscador.

Es importante que los negocios aprendan a posicionarse en los términos de búsqueda que requiere su público objetivo Aquí será muy importante que la página web contenga entre su contenido las posibles búsquedas de los usuarios, por ejemplo, si el restaurante es especialista en carne de buey a la brasa.

Esto puede lograrse usando Google Analytics y diferentes herramientas para encontrar las mejores frases y palabras y que las mismas se incluyan en la página web y otros contenidos online para incrementar las posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda.

La importancia de Google

También es importante completar la información del negocio en Google My Business, una herramienta para búsquedas locales, para buscar restaurantes en una zona geográfica específica. El hecho de tener una ficha en Google My Business con los detalles del negocio puede hacer que la empresa destaque y convierta esas búsquedas en clientes.

Todas estas técnicas para lograr que el negocio de hostelería aparezca bien visible en Google se conoce como SEO (search engine optimization) por sus siglas en inglés y que se traduce como optimización de los motores de búsqueda, o, dicho de otra forma, todo lo que puede hacerse para que un negocio destaque en la web.

Lograr que un restaurante mejore figure en los primeros lugares de búsqueda no es tarea imposible, simplemente se necesitan algunos conocimientos de marketing digital que ayuden a adquirir las habilidades y técnicas para alcanzar estos objetivos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.