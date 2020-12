Podcast gratuito: ¿Cómo puede ayudar Facebook a lanzar un restaurante? Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 10:27 h (CET) No hay nada más habitual hoy en día que utilizar las redes sociales para encontrar un restaurante. En este podcast gratuito podrán encontrarse algunas de las principales herramientas para que cualquier restaurante pueda utilizarlas Facebook, Instagram, Whatsapp... Redes sociales hermanas con múltiples herramientas para mejorar la imagen de un restaurante y atraer a nuevos clientes. Debido a la importancia que tienen, se ha creado un podcast donde se comentarán sus principales ventajas.

La asociación UPTA y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo patrocinan este ameno podcast en el que se pueden encontrar las principales claves para utilizar Facebook e Instagram para atraer nuevos clientes a un bar, restaurante o establecimiento, o contactar directamente con ellos. También un aspecto muy importante y que es cómo utilizar a los clientes habituales del restaurante como embajadores de marca.

Ana Aldea, fundadora de Data Social, explica en estos 10 minutos de contenido, que es vital tener tiempo para las redes sociales de la misma forma que es importante dedicar tiempo a adquirir clientes. Con la suficiente dedicación y tiempo, se pueden aprovechar como un importante canal para las ventas.

1. Uno de los puntos a tratar será cómo Trip Advisor y Facebook son claves para generar visitas a cualquier restaurante, al haberse posicionado como líderes en búsquedas.

2. Cómo Facebook o Whats App permitem posicionase a las empresas alrededor de la zona física en donde se encuentran.

3. Algunas estrategias interesantes, como enviar el menú del día o los eventos que vayan a tener lugar en el local, cumpliendo siempre con la ley de Protección de Datos.

4. Cómo los propios clientes pueden volverse los mejores embajadores de una marca, no sólo por la vistosidad de los platos o del local, sino por la servicialidad de los camareros, o simplemente teniendo por tener un fondo divertido para que la gente quiera hacerse fotos creando un espacio "instagrameable".

Es muy importante perder el miedo a estas redes sociales porque pueden convertirse en una forma fácil de conseguir nuevos clientes. En este podcast se plantea qué es lo necesario para estar en redes sociales, como por ejemplo, que el propio restaurante sebusque así mismo en Google para ver y entender lo que los clientes están contando acerca de él.

