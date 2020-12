Juan Ferri en favor de la Conservación de Tortugas durante 2020 Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 09:55 h (CET) Juan Ferri está a la vanguardia de la filantropía y la conservación del medio ambiente con una nueva iniciativa ambiental, con el fin de proteger el nacimiento de las tortugas marinas El empresario Juan Ferri ha impulsado acciones durante la temporada de tortugas 2020 que tienen como finalidad favorecer la conservación de estas criaturas. Estas acciones responden a la necesidad de cuidado a los programas de protección a las tortugas en México, especialmente durante un lapso en que las playas tuvieron muy poca afluencia de personas, y por lo tanto, una menor vigilancia.

Afortunadamente, los números revelan que la temporada de tortugas 2020 fue exitosa y con ello, el empresario se suma a los múltiples movimientos que buscan no solo darle al planeta un respiro, sino también motivar a las nuevas generaciones a esforzarse por ser parte de la solución a la gran cantidad de problemas ambientales que se generan día con día.

Acciones en las Playas de México

México es receptor de un sinfín de especies de tortugas que llegan a anidar en sus playas, y que son las mismas que les han visto nacer.

Específicamente, al Caribe mexicano llegan cuatro principales, cada una con rasgos específicos con los que es muy fácil identificarlas y ayudarlas en su proceso de reproducción. Los tortugueros identifican cada nido gracias a características como el rastro que dejan las madres en la arena, el número de escudos en el caparazón o las escamas en la frente de los ejemplares.

Las especies que se han podido clasificar son tortugas blancas o verdes, sin duda las más populares o conocidas. Tortuga carey, que cuenta con un singular color rojizo en su caparazón.

Tortuga caguama, una especie a la que lamentablemente se tiene que proteger de la caza furtiva, debido a infundadas propiedades curativas y afrodisíacas. Y no menos importante, la tortuga laúd, que impacta no solo por su magnitud sino por la diferencia en su estructura, que incluye un caparazón blando y un increíble color negro con manchas blancas.

Juan, en su preocupación por beneficiar los lugares que han acogido a sus empresas, ha creado algunas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, las cuales han dedicado desde 2015, parte de sus recursos en la búsqueda, recolección, reubicación y cuidado de los nidos a lo largo de las playas de México, especialmente las que se ubican en Cancún, Riviera Maya y Los Cabos. Y entre sus objetivos está ayudar a que estos animales salgan del peligro de extinción y aumenten considerablemente su presencia alrededor de los océanos.

Juan Ferri apuesta por la conservación de la tortuga con el apoyo de los turistas

De acuerdo a la filosofía empresarial de Juan Ferri, no solamente las fundaciones y los especialistas tienen la capacidad para apoyar en las campañas de cuidado durante la temporada de tortugas, también los turistas cuentan con un gran potencial para involucrarse en el proceso y marcar una diferencia en la conservación de la especie.

Además, la participación de los visitantes a los diferentes destinos de México se convierte en toda una experiencia que impacta positivamente en el turismo local, y en consecuencia, en la derrama económica que los viajeros producen al regresar al destino.

