Lanzamiento del podcast gratuito: ¿Cómo pueden ayudar las redes sociales a un negocio?

lunes, 28 de diciembre de 2020, 17:51 h (CET) La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, financiados por el FUNDAE; han lanzado una serie de webinars, podcast e infografías destinados a ayudar a los emprendedores a formarse en su digitalización. En este podcast se entrevista a Silvia Morales, fundadora de Söt Dröm, sobre cómo ha posicionado su marca a través de las redes sociales, especialmente a través de Instagram Muchos emprendedores ven en las redes sociales un reto complicado y, más que nada, una obligación. Pero son muchos otros los que han encontrado la forma de crear su negocio tan sólo a partir de un perfil en Facebook o Instagram, y es necesario conocer sus historias inspiradoras para comprender cómo estas herramientas pueden ayudar a un negocio.

Las redes sociales son indispensables para controlar el proceso de compra

Lo que está claro es que, lo quiera o no, un negocio está en redes sociales. Los usuarios buscan opiniones casi en un 82% de los casos antes de empezar la compra y cada vez recurren con más frecuencia a empresas que conocen a través de las redes sociales. Si no se controlan las opiniones sobre los productos y servicios que se venden, serán los usuarios los que se ocupen de controlar esta información.

¿Dónde buscan opinión los usuarios antes de efectuar su compra?

- Redes Sociales. Que ermiten, además, escuchar a los usuarios para poder atender a sus nuevos gustos e ideas. así como sus opiniones.

- Foros. Especialmente para productos más especializados, los usuarios consultan los foros cada vez con más frecuencia.

- Blogs especializados. Los usuarios suelen leer y considerar las opiniones de los blogs, especialmente si son especialistas en el tema.

- Comparadores y páginas de opiniones. Los usuarios confían cada vez más en las opiniones que se encuentran en las páginas específicas de opiniones y reseñas.

¿Qué se va a escuchar en este podcast?

Podrá aprenderse sobre la experiencia de Silvia Morales, fundadora de Söt Dröm, una tienda de vestidos creada completamente a través de Instagram, y de cómo está desarrollando su negocio de vestidos estampados a través de las redes sociales donde realiza todo el proceso de la compra desde que los usuarios la conocen por primera vez hasta que vuelven a comprarla. Su experiencia es especialmente interesante porque ella nunca se había planteado generar un negocio como tal.

Para escuchar el webinar gratuito, puede visitarse éste enlace.

