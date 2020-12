Webinar: La importancia de trabajar la marca personal para mejorar el caché Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 17:43 h (CET) En este Webinar, Chema Martínez, consultor de Marketing Digital, entrevista a Isabel del Barrio de "Oh My Training Shoes" sobre la importancia de trabajar la marca personal para poder monetizar el trabajo. Este webinar es completamente gratuito, está promovido por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y financiado por el FUNDAE con la intención de fomentar en los trabajadores, especialmente los autónomos, la digitalización y los procedimientos más modernos Es importante dotar a la marca personal de ciertos valores y herramientas para poder transmitir al público un mensaje diferenciador con respecto a la competencia, incluso teniendo en cuenta afinidades personales o cómo le las afinidades personales de a un posible cliente. En una marca personal el trabajador o autónomo se expone a sí mismo mismo, y es por eso que tiene que aprender a dotar de mayor consistencia a todas sus acciones.

¿Qué puede aprenderse en este Webinar?

La marca personal es un concepto que está tomando especial importancia estos días, y es que trabajar en este área es fundamental para poder llevar un negocio a otra dimensión, sobre todo cuando se está en los primeros estadios del lanzamiento del mismo. En esta sesión pueden entenderse algunos conceptos principales.

1. Qué es la marca personal y qué ventajas se pueden obtener trabajándola, siempre manteniendo la autenticidad y una personalidad diferenciada.

2. Entender el caso personal de Oh My Training Shoes con Isabel del Barrio, deportista profesional que presta servicios a través de su marca personal y con más de 84.000 seguidores en Instagram.

3. Cómo la marca personal es mucho más directa y abierta que una marca profesional.

- Por ello es importante trabajarla para poder ampliar una red de contactos.

- Cómo posicionarse como expertos en un área, como la mejor opción a valorar para un servicio en concreto.

- Cómo el hecho de tener una marca mejor trabajada puede derivar en tener tarifas más caras y mejor rentabilidad.

- Qué medios se pueden utilizar, como una página web, blog, canales de Youtube, redes sociales, etc, y la importancia que sean métodos en los que un emprendedor se sienta cómodo.

Este webinar es perfecto para todas aquéllas personas que quieran dar un pasito más en su carrera en Internet, y es completamente gratuito, puede visitarse aquí.

