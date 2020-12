AleaSoft: 2020: El año en que el sector de la energía en Europa mostró su fortaleza Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 17:28 h (CET) Un resumen de los mercados de energía en 2020 podría tener muchos titulares posibles, todos ellos igualmente impactantes. Entre ellos se podría destacar el aumento de la capacidad fotovoltaica en España, la caída de los precios de la electricidad, del gas y del CO2 durante los episodios más críticos de la pandemia de la COVID 19, o la escalada de los precios de los futuros a finales de año. En conjunto un año excepcional que ha mostrado la resiliencia y robustez del sector de la energía en Europa Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar durante el año 2020 aumentó en todos los mercados analizados en AleaSoft en comparación con el año 2019. Con datos aún provisionales, el mayor crecimiento de la producción se registró en el mercado español y fue cercano al 38%. Lo cual estuvo asociado a un aumento de la potencia instalada de solar fotovoltaica de 8666 MW en 2019 a 10182 MW hasta noviembre de 2020. En el mercado portugués se registró un incremento de la producción cercano al 19%, mientras que en el mercado italiano esta creció aproximadamente un 13% en comparación con el año precedente. En los casos de los mercados alemán y francés el crecimiento fue cercano al 9%.

Un panorama distinto se confirmó en el caso de la producción eólica notándose una reducción de la producción de entre el 9,0% y el 10% en los mercados de Portugal e Italia durante el año 2020 en comparación con el año 2019. Por el contrario, en el mercado francés creció la producción con esta tecnología cerca de un 18%, mientras que en los mercados de Alemania y España la producción creció entre el 1,7% y el 5,9%.

Demanda eléctrica

En este 2020 que está por concluir, la demanda eléctrica decreció en toda Europa, siendo afectada por la disminución de la actividad económica, laboral e industrial en todos los mercados del continente. La mayoría de ellos registró sus valores anuales más bajos desde hace 15 años, según datos provisionales, como ocurrió en los casos Francia, España, Italia, Gran Bretaña y Bélgica. Las caídas anuales más apreciables respecto a 2019 se registraron en los mercados de Gran Bretaña, Italia, España y Francia.

El mercado británico no sorprende ya con estas caídas año tras año, pero en los últimos 12 meses su descenso fue el más grande de, al menos, los últimos veinte años. Otro dato curioso fue registrado en el mercado alemán: a pesar de la caída en 2020, el retroceso de la demanda durante el último año fue de menor escala que entre 2019 y 2018, a falta de confirmar los datos de cierre de diciembre de 2020.

Mercados eléctricos europeos

Este 2020, los precios de los mercados mayoristas de electricidad en Europa han estado claramente marcados por la caída de la demanda, a causa de las medidas de confinamiento y restricción de la actividad económica para contener la expansión del a COVID‑19, y por la caída de los precios de gas, que en parte también es causa de la crisis de la COVID‑19 pero que ya estaban en claro retroceso desde finales de 2018.

Los precios estuvieron claramente a la baja durante la primera mitad del año, con caídas importantes en febrero, pero sobre todo en abril, donde el retroceso de los precios rondó el 40% en los mercados EPEX SPOT de Francia y Bélgica y en el mercado ibérico MIBEL, y estuvo alrededor del 23% en los mercados EPEX SPOT de Alemania y Países Bajos, en el mercado italiano IPEX y el británico N2EX.

A falta de los datos de los últimos tres días de mercado del año, el precio promedio de 2020 se situará entre los poco más de 30 €/MWh de Alemania y los cerca de 40 €/MWh en Gran Bretaña e Italia, exceptuando el mercado de los países nórdicos. Estos promedios anuales representan una caída de alrededor del 20% respecto a 2019 para los mercados del centro del continente. Para los países del sur de Europa, esta caída se sitúa cerca del 30%. Para la mayoría de mercados, los precios de este año se situarán como los más bajos al menos desde 2004. Por su parte, el mercado Nord Pool de los países nórdicos ha estado muy desacoplado del resto de mercados europeos. El precio promedio de 2020 acabará por debajo de los 11 €/MWh, el precio más bajo, con diferencia, al menos de la última década.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad para el producto del año calendario 2021 tuvieron un comportamiento que ilustra la situación de crisis mundial por el coronavirus reflejada en los mercados de futuros de electricidad europeos. Durante el primer trimestre del año, y más acentuadamente a mediados de marzo, los precios de todos los mercados sufrieron una caída generalizada de más de 10 €/MWh. Este fenómeno ocurrió unido a la declaración de estados de alarma en muchos países europeos. En el segundo y tercer trimestre los precios se mantuvieron relativamente estables con una muy ligera tendencia a la subida en la mayoría de mercados, pero también en la mayoría sin alcanzar los valores anteriores a la crisis. El último trimestre y más específicamente a partir de finales de noviembre, destaca la subida generalizada de los precios en todos los mercados. También en el último mes del año se hizo mayor la brecha que separa el precio de este producto en los mercados de los países nórdicos respecto al resto de Europa.

Brent, combustibles y CO2

El petróleo fue la primera commodity con una caída más repentina de su precio a la llegada de la COVID‑19 en Europa. Durante la primera mitad de marzo, el precio del futuro para el front month de petróleo Brent perdió más del 50% de su valor y cayó por debajo de los $25 por barril. Los precios más bajos del barril se alcanzaron durante la segunda mitad de abril con valores por debajo de los $20. Desde entonces, con algunos altibajos, los precios se han ido recuperando y a finales de año ya se superaron los $50 por barril. El precio promedio de 2020 se situará alrededor de los $43 por barril, el precio más bajo de los últimos quince años.

Los precios de los futuros para el mes siguiente del carbón API 2 siguieron una senda similar durante 2020. No hubo una caída de los precios en marzo tan abrupta y los mínimos durante el mes de abril se situaron por debajo de los 40 $/t. Aun así, la recuperación de los precios durante los últimos dos meses del año ha sido continuada hasta acercarse a los $70 por tonelada de mineral. En el global del año, el precio promedio se situará ligeramente por encima de los $50 por tonelada, que representa una caída del 17% respecto a 2019.

Como se ha comentado anteriormente, el inicio de la tendencia a la baja de los precios del gas remonta a finales de 2018 y la situación de crisis durante el 2020 la ha acentuado. Durante la primera mitad del año, la caída de precios del futuro para el mes siguiente de gas TTF fue a un ritmo prácticamente constante llegando a perder un 27% entre enero y el mínimo marcado a finales de mayo de 3,51 €/MWh. A partir de agosto, la remontada de precios fue constante, con un cierto parón en noviembre, superando los 17 €/MWh a finales de año.

La volatilidad habitual de los precios de los derechos de emisión de CO2 hicieron que los futuros para diciembre durante este 2020 fluctuaran ampliamente con los acontecimientos de la crisis provocada por la COVID‑19. A mitad de marzo, coincidiendo con las restricciones a la actividad económica en la mayoría de mercados de Europa, los futuros perdieron un 36% de su valor en apenas una semana cayendo hasta los 15,30 €/t. Pero a finales de junio ya habían superado los precios de principios de año, y desde entonces se han mantenido la mayor parte del tiempo por encima de los 25 €/t, superando los 30 €/t de manera sostenida a finales de año.

El futuro y la evolución de los mercados de energía en Europa

Lo que ha traído 2020 ha sido completamente inesperado. Ahora las miradas están puestas en la recuperación de la actividad económica y de los niveles de precio y demanda de los mercados de energía. En AleaSoft se dispone de una amplia variedad de informes para el sector de la energía, que incluyen análisis detallados sobre la evolución de los mercados de energía en Europa y de todos los aspectos que han tenido o que puedan tener influencia sobre sus precios y demandas. El objetivo de estos informes es proporcionar una visión clara del futuro del sistema energético europeo aportando conocimiento, inteligencia y oportunidades.

La evolución y perspectivas de los mercados de energía en Europa también se analiza y debate en los webinars que organiza regularmente AleaSoft. El primer webinar del 2021 tendrá lugar el 14 de enero y contará con la participación de ponentes de la consultora PwC, para analizar el estado y la visión del mercado de contratos PPA para grandes consumidores, sus impactos y requisitos, y la necesidad de estimaciones de precios del mercado eléctrico a futuro.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/2020-sector-energia-europa-fortaleza/

