Vídeo y documentos esenciales sobre la Ley de Contratos del Sector Público, gratis de PIXELWARE

lunes, 28 de diciembre de 2020, 14:04 h (CET) La publicación de la nueva LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), que entró en vigor el 09 de marzo del 2018, ha sufrido desde entonces 12 actualizaciones. PIXELWARE, empresa líder en plataformas de la Contratación y Licitación Pública, ha estado y sigue formando y actualizando a un gran número de empleados de las entidades públicas y privadas, en todo el territorio español, con cursos presenciales, webinarios, vídeos y artículos La publicación de la nueva LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), que entró en vigor el 09 de marzo del 2018, ha sufrido desde entonces 12 actualizaciones.

Ahora los interesados pueden descargarse gratis un compendio actualizado de los mejores artículos en la materia, en un e-book en formato PDF, con el título “Lecturas imprescindibles de la LCSP”, o si lo prefieren, leer, por separado los artículos online, haciendo clic en el siguiente enlace: Lecturas imprescindibles LCSP.

A continuación, algunos de los artículos, elaborados por el consultor independiente, Javier Vázquez Matilla, abogado especialista en Contratación Pública, Doctor en derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.

Procedimiento de Contratación Simplificado y Super simplificado - Los procedimientos: abierto simplificado y abierto “supersimplificado”, son una de las novedades más destacables de la reciente Ley de Contratos del Sector Público, ambos tienen por finalidad simplificar los trámites, pretendiendo ser los sustitutos del desaparecido procedimiento negociado por razón de la cuantía.

Duración de los Contratos Públicos (art. 29 Nueva Ley Contratos Sector Público) - La nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) introduce relevantes novedades con relación a la duración de los contratos del sector público. Cómo establecer la duración, el plazo (regla general y excepciones), su prórroga y ampliaciones de plazo.

La regulación de la subcontratación en la nueva LCSP - La subcontratación es una de las materias con más cambios en la nueva Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Se regula en los arts. 215 a 217 LCSP. El objetivo final es favorecer el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas.

El Contrato Menor en la nueva Ley de Contratos del Sector Público - El contrato menor ha sufrido, al menos teóricamente, unas restricciones importantes en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Criterios de adjudicación en la Ley de Contratos - Una de las principales novedades más destacables en la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) es que ha desaparecido el concepto oferta económicamente más ventajosa y se ha puesto el acento en la calidad y no sólo en el precio.

Subsanar ofertas en contratación administrativa de licitaciones públicas - La interpretación pretende eliminar el excesivo rigor al aplicar la normativa de contratación pública pero siempre salvando la aplicación de no discriminación e igualdad de trato, y el principio de libre concurrencia. La pregunta clave es: ¿cabría pensar que esto resulta aplicable a las cuestiones que afecten a la subsanación de errores en ofertas presentadas?

Diferencias entre concesiones demaniales, los contratos de concesión y la explotación patrimonial - Es polémica la diferenciación entre las figuras Concesión demanial, Explotación patrimonial y Contrato de concesión. Se analiza cada negocio jurídico individualmente para determinar cuál es la causa o finalidad perseguida con el mismo por la Administración, con el objetivo de poder dilucidar si se va a tratar de un contrato administrativo o un negocio patrimonial.

WEBINARIO “CRITERIOS Y FÓRMULAS DE ADJUDICACIÓN”

Además, después del gran éxito del webinario “Criterios y Fórmulas de Adjudicación”, a cargo del abogado especialista en Contratación Pública Javier Vázquez Matilla, PIXELWARE pone también a disposición, de todo aquel que lo desee, este enlace para descargar el vídeo y el documento PDF de la sesión.

Temario:

- El fraccionamiento del contrato

- El desglose del precio

- La redacción de criterios de solvencia y criterios de adjudicación

- Fórmulas de adjudicación

- Otras cuestiones de interés sugeridas por los participantes

Acerca de PIXELWARE

PIXELWARE destaca como líder y actor principal en la implantación de plataformas de Contratación Electrónica, Licitación Electrónica y de Gestión de Expedientes de Contratación en España y como uno de los principales referentes de dichas plataformas, en Europa.

Las plataformas de PIXELWARE, para la Contratación y Licitación Electrónica, son utilizadas en diversas configuraciones por cientos de autoridades y órganos de contratación en España, la UE y América Latina. Hasta la fecha, más de 1.500.000 expedientes completos han sido gestionados (desde la planificación, la licitación, la adjudicación y el seguimiento del contrato).

Estos puestos se han conseguido dando cobertura al proceso completo (de principio a fin) de la contratación electrónica en el sector público y los servicios relacionados.

La base instalada y la capacidad de inversión aseguran el compromiso a largo plazo con la Licitación Electrónica y la Gestión Global de la Contratación.

Más información en https://pixelware.com

