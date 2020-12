Ewent propone su gama de auriculares para encontrar el regalo de esta Navidad Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 13:15 h (CET) Ewent cuenta con una amplia gama de auriculares para adaptarse a la perfección a las necesidades de cada usuario Actualmente, existen muchas personas que, en su día a día, utilizan auriculares tanto para el trabajo como para el ocio o jugar a videojuegos. Por eso, es el regalo perfecto para esta Navidad. Y es que Ewent tiene una amplia gama con modelos de máxima calidad que se adaptan a todos los usos y estilos.

Los auriculares son uno de los accesorios tecnológicos más utilizados en la actualidad ya que permiten disfrutar del contenido en un ámbito privado tanto por motivos de trabajo como para disfrutar de ese rato de desconexión que toda persona necesita tras su jornada laboral. Además, debido a la situación que se está viviendo, en el ámbito laboral muchas reuniones que antes se hacían de forma presencial ahora se realizan mediante videollamada; mientras que en el campo del ocio, pasamos más horas en casa disfrutando del entretenimiento que proporciona el ordenador y, sobre todo, los videojuegos.

¿Qué modelos de auriculares tiene Ewent?

Auriculares estéreo con micrófono y control de volumen EW3562: Son perfectos para jugar, escuchar música o llamar ya que llevan micrófono y control de volumen incorporados. Incluyen almohadillas cómodas para los oídos y un cable que no se enreda nunca. Todo gamer necesita este tipo de accesorios para sus largas partidas.

Auricular con micrófono EW3563: Es un básico con una gran calidad de sonido, perfecto para realizar llamadas con manos libres durante la jornada laboral con apps como Skype. Es muy fácil de instalar e incluye control de volumen.

Auriculares con micrófono EW3567: Es muy cómodo para hablar desde el teléfono, portátil o tablet. Ofrece una calidad alta e incorpora un micrófono flexible ajustable y almohadillas suaves para las orejas. La señal del altavoz y el micrófono se combinan en un solo conector. Son ideales para trabajar en la oficina.

Auriculares plegables con suaves almohadillas para las orejas y arco ajustable EW3573: Cuentan con un diseño ergonómico y plegable que lo hacen de fácil transporte. Se utilizan para ver vídeos, escuchar música o jugar a videojuegos. Tienen un cable que no se enreda y conector de 3,5mm para mayor comodidad.

Auriculares estéreo profesionales EW358: Están diseñados para adaptarse al estilo de vida de cada usuario, con almohadillas cubiertas de cuero sintético de gran calidad. Son perfectos para gamers, ver vídeos y escuchar música.

Además, para los gamers más exigentes el fabricante tiene su propia línea gaming con dos modelos especialmente diseñados para garantizar una experiencia inmersiva:

Auriculares cómodos PL3320: Tienen almohadillas y diadema acolchada ajustable, control de volumen y conmutador de silencio de micrófono, unidad de graves potente y cable USB trenzado de nailon que no se enreda. Además, son compatibles con consolas de juego gracias al adaptador de conectores que incluye.

Auriculares de juego con micrófono e iluminación LED RGB PL3321: Cuentan con almohadillas en los oídos, banda para la cabeza ajustable y micrófono flexible que garantizan una gran comodidad. Incorpora control de volumen, unidad de graves potente, interruptor para silenciar el micrófono y cable de conexión con mini clavija/cable USB de nailon que no se enreda. También, son compatibles con las videoconsolas Xbox One y PlayStation 4 mediante el cable adaptador incluido.

Existen muchos modelos y, por eso, es importante tener en cuenta el uso que se le va a dar y los gustos del usuario, ya que no es lo mismo utilizarlos para el entretenimiento que para el ámbito laboral.

Ewent se adapta siempre a las nuevas tendencias y apuesta por la mayor calidad de sonido para ofrecer la mejor experiencia con todos sus productos. Así, tanto para uso propio como para regalar, los auriculares son la opción perfecta como regalo para esta Navidad.

