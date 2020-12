Viajar por España, un destino que tiene mucho que ofrecer, según Adondeviajar.es Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 11:12 h (CET) En caso de estar planificando un viaje a corto o largo plazo, que no solamente tenga lugares turísticos para visitar, sino que además sea un sitio con playas, montañas y elementos para relajarse, entonces España es el destino ideal. Es uno de los centros turísticos de Europa, una de las naciones más diversas y visualmente más impresionantes de todo el continente No solamente existen paisajes de lo más hermosos o pueblos preciosos que visitar, sino que además en España disponen de la mejor gastronomía. Además, el presupuesto que se necesita para viajar por España es mucho menos elevado que en cualquier otro país del mundo, motivo que sin duda debe aprovecharse. Existen no solamente idílicos entornos rurales, sino también una ajetreada vida urbana que lo convierten en un destino muy querido entre los viajeros. La música española que se escucha en cualquier bar o club también influye, ya que el ambiente de fiesta y alegría que tiene el país no se puede comparar con ningún otro lugar. España ofrece una cultura muy rica, festivales animados, playas o atracciones de fama mundial, acompañados de nombres tan famosos que honraron al país, como Pablo Picasso.

Viajar por España puede hacerse por aire, carretera o incluso por mar. Su ubicación en la parte suroeste de Europa es fantástica, y facilita mucho su llegada a extranjeros e incluso a sus propios habitantes. El país, además, es especialmente conocido por sus amplias playas de arena, así como por sus pueblos y ciudades históricas. Las principales, son Madrid y Barcelona, aunque también existen otros destinos imprescindibles como Bilbao, Andalucía, Pamplona, Valencia o sus islas Canarias y Baleares.

La mayor parte de los visitante suelen comenzar con la capital, conocida por sus numerosos museos, restaurantes y vida nocturna. Dentro de Madrid se pueden visitar maravillosos lugares como la Plaza de España, el Palacio Real o el Museo del Prado, mientras que en el caso de Barcelona se puede disfrutar de su arquitectura gótica, la Sagrada Familia y el museo dedicado a Pablo Picasso. Tampoco nadie debe perderse a Granada y su mundialmente conocido Palacio de la Alhambra, o Córdoba con su mezquita. Las Islas también son dignas de visitar, en especial Ibiza, conocida por sus increíbles playas, clubes y vida nocturna.

Muchos viajeros van a España por su cultura y tradiciones, así como sus excelentes vistas. El flamenco y la comida también son muy característicos de España, motivo por el cual se debe probar obligatoriamente cualquier plato típico o sus increíbles vinos.

España es un país con mucha diversidad culinaria, además de tener pequeños pueblos blancos, también tiene mucho contacto con la naturaleza. El estilo de vida español además es muy alegre, y contagiará a cualquier persona que se decida a hacer una visita. Sus habitantes son también muy amables y acogedores, y se podrá pasar un buen rato con ellos en cualquier fiesta o en cualquier otra actividad de ocio.

Disponen de múltiples clubs, restaurantes y cafeterías de manera que los turistas puedan también relajarse después de un ajetreado día de visita. Por supuesto, también están los lugares turísticos, de visión obligatoria para cualquier viajero, y gran cantidad de alternativas de desplazamiento dentro del propio país, ya sea en autobús, coche o incluso a pie. España tiene una infraestructura de gran calidad, es un país muy seguro para viajar, y sus precios son mucho más económicos que en otros lugares. Por esto y mucho más, este país no puede faltar en la agenda de nadie que se haya decidido a conocer mundo o a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

