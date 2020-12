Imprimir un cómic original jamás fue tan fácil, según Cevagraf Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 11:12 h (CET) Los cómics han sido consumidos y disfrutados por gran cantidad de usuarios durante muchísimos años, y en la actualidad eso no ha cambiado. Por eso existen muchas personas que han decidido crear su propia historia y producir su propio cómic para que otros puedan disfrutarlo Por ese motivo, CEVAGRAF es el sitio ideal para ellos, ya que se encargarán de la impresión de sus cómics de una manera sencilla, mucho más rápida de lo esperado, y sobre todo, de una inmejorable calidad. CEVAGRAF se encargará de imprimir las obras de los autores y dibujantes de cómic que los contraten, ya sean americanos, novela gráfica o Manga.

Dicho autor podrá elegir entre múltiples formatos y tipos de encuadernación para encontrar el modelo que más les agrade, y después ver directamente el precio de impresión de su cómic. El primer número será solo el comienzo: la importancia de la publicación y de una buena impresión en los cómics aumenta su valor y los usuarios se sienten más atraídos a primera vista. A diferencia de las novelas, los cómics tienen menos páginas, pero eso no quiere decir que no provoquen cierto impacto a los lectores.

La brevedad de los cómics los hace muy especiales, por eso el primer paso será no extenderse demasiado. Crear un cómic es un proceso creativo muy meticuloso, que debe hacerse siguiendo ciertas indicaciones. Posteriormente, se procederá a la impresión, de manera que se pueda presentar ante los lectores de todo el mundo de la forma más sencilla que jamás se ha visto.

Sin embargo, hay una serie de detalles que se deben tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tiempo de impresión de un cómic. Uno de ellos, es su encuadernación, la cual dependerá del tipo de cómic que se desee imprimir: existen los de estilo europeo, que se suelen encuadernar como libros de tapa dura. También están los cómics americanos, que suelen ser en rústica o grapa dependiendo de las páginas que tengan.

Por último, está el manga, que se hace en encuadernación rústica. En CEVAGRAF no solamente se encargan de imprimir estos cómics, sino que además también ofrecen consejos sobre maquetación de cómics, a través de sus tutoriales de portadas. Será fundamental tenerlo en cuenta, pues ello servirá para comprender mejor el proceso de creación de un cómic.

Otra cuestión importante a tener en cuenta, es que estos tienen gran variedad de medidas según su estilo, ya que los europeos y americanos suelen ser aproximadamente DIN A4, porque están pensados para leerse con más calma. Además, las páginas tienen más color y detalles para un mayor disfrute. Por otro lado, los cómics Manga rondan la medida DIN A5, porque están pensados para poder transportarlos cómodamente, en tren, descansos del trabajo o cualquier otro lugar.

En caso de estar buscando un lugar donde poder imprimir un cómic, sea del tipo que sea, CEVAGRAF es la solución definitiva. En esta imprenta tienen un equipo especializado que conoce todos los secretos de este mundo, motivo por el cual se aseguran de que su obra sea de calidad. Además, también ofrecen un presupuesto a sus clientes para que no tengan ningún problema y todo el que quiera pueda tener la oportunidad de sacar a la luz su nueva creación.

En CEVAGRAF se toman muy en serio su trabajo, por eso a base de calidad y esfuerzo en los proyectos que se encargan de gestionar, han conseguido ponerse a la cabeza en el mundo de la impresión, también en el mundo del cómic y del manga.

