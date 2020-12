Spotify revela las canciones, artistas y podcasts más escuchados de 2020

Spotify, la plataforma más popular de audio en streaming, acaba de anunciar hoy las canciones y artistas más escuchados del 2020. Este año, sin duda, ha sido uno para recordar (u olvidar). De alguna manera, a pesar de estar físicamente separados durante tanto tiempo, los más de 320 millones usuarios de Spotify han encontrado una efectiva manera de permanecer juntos: la música. La plataforma cierra 2020 con un hito en su historia: por primera vez un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial. Y Bad Bunny ha sido el responsable. Sin duda, la música en español está más de moda que nunca en todo el mundo.



A nivel mundial, el artista puertoriqueño ocupa el trono y acumula ya más de 8.300 millones de escuchas en Spotify este año. En segunda posición se encuentra Drake, el rapero estadounidense; en tercera J Balvin, otro gran icono de la música urbana de habla hispana que se coloca en el ranking mundial. En cuarta posición se encuentra Juice WRLD, y en quinta, The Weeknd.



Si hablamos del ‘top 5’ de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, Billie Eilish se coloca a la cabeza. Con tan solo 18 años se ha convertido en la artista femenina más escuchada en 2020, revalidando su título por segundo año consecutivo, y su álbum ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO’ también ha conseguido posicionarse entre los álbumes más escuchados del año. Le siguen Taylor Swift, quien lanzó en julio ‘folklore’ y se ha convertido en el segundo álbum más reproducido de una artista femenina. Ariana Grande, quien lanzó ‘Positions’ en octubre, ocupa el tercer lugar; Dua Lipa en cuarto, y Halsey en quinto lugar.



En el ranking de canciones más escuchadas de 2020 a nivel global, la más reproducida es “Blinding Lights”, de The Weeknd, que acumula más de 1.500 millones de escuchas. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran “Dance Monkey”, de Tones And I, y “The Box”, de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es “Roses - Imanbek Remix”, de SAINt JHN e Imanbek, seguida de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa.



Los artistas y canciones más escuchados en España en 2020

El español parece ser el idioma del año para los usuarios de Spotify. El ranking de artistas más escuchados de 2020 en nuestro país lo copan artistas de habla hispana y el número uno en España también es Bad Bunny.



Desde hace casi una década en España se escucha más música en español que en inglés, pero es la primera vez en la historia de Spotify que un artista de habla hispana aparece no solo el número uno en España sino en el mundo. Las playlists de Spotify juegan un papel primordial en la exportación musical y contribuyen a que cada a que los artistas traspasen las fronteras y conquisten nuevas audiencias.



El segundo artista más escuchado en España es Anuel AA, y le siguen J Balvin, Ozuna y Myke Towers. En cuanto a las artistas femeninas más escuchadas por los usuarios en España en 2020, en el ‘top 5’ se encuentran KAROL G, la española Aitana, Dua Lipa, Natti Natasha y Lola Indigo.



Si nos centramos solo en los españoles más escuchados, Omar Montes es número uno en nuestro país este año. El artista abandera el sonido urbano mezclado con flamenco, uno de los géneros de fusión que más están creciendo. Ejemplo de ello es la playlist de Spotify ‘Flamenco + Flow’, que no ha parado de ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma este año.



En el ranking de canciones más reproducidas en España, “Tusa”, de KAROL G con Nicki Minaj, se ha convertido en la más escuchada. En segundo lugar se encuentra “Se iluminaba”, de Fred De Palma y Ana Mena; “La Jeepeta - Remix”, de Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka; “Caramelo”, de Ozuna, y “La Curiosidad”, de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers.



Este ‘top’ de canciones favoritas de los españoles se cierra con otros éxitos de música urbana: “Mil Tequilas”, del malagueño Chema Rivas, uno de los artistas revelación del año. Su tema es todo un caso de éxito en Spotify, pues ha conseguido conquistar la cima de las playlists y convertirse en uno de los ‘hits’ virales del pasado verano. Le siguen “Morado”, de J Balvin; “Safaera”, de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow; “Relación”, de Sech, y “Dance Monkey”, de Tones And I.



Los podcasts más escuchados de 2020 en España y en el mundo

Este año sin duda el audio ha cobrado un papel fundamental, con millones de personas que han pasado más tiempo en sus casas a la busca de nuevas opciones de entretenimiento. Hoy Spotify presenta los podcasts más escuchados que han acompañado a los usuarios en 2020, y entre ellos, en número uno en España es ‘Nadie Sabe Nada’, seguido de ‘Entiende tu Mente’, el podcast exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar. En tercer lugar se encuentra ‘Meditada’, otro exclusivo de Spotify; en cuarto, ‘La Vida Moderna’, y en quinto lugar ‘Meditaciones para conectar con el guía interno’.



Otros grandes títulos de éxito que Spotify ha estrenado en España en 2020 son ‘XRey’, sobre la vida de Juan Carlos I, y ‘AM’, que expone la actualidad informativa en resúmenes diarios de 5 minutos, un formato con un tono fresco pensado para conectar con los jóvenes oyentes. A nivel internacional, el podcast más escuchado es ‘The Joe Rogan Experience’, seguido de ‘TED Talks Daily’ y ‘The Daily’, que muestran gran el interés de los oyentes por mantenerse al tanto de las últimas noticias. El cuarto más popular ha sido ‘The Michelle Obama Podcast’, uno de los grandes estrenos del año, y en quinta posición, ‘Call Her Daddy’.

A continuación, las listas de artistas, canciones y podcasts más escuchados de 2020:



Artistas más escuchados en el mundo en 2020: Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd



Artistas femeninas escuchadas en el mundo en 2020: Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey



Canciones más escuchadas en el mundo en 2020: “Blinding Lights” - The Weeknd “Dance Monkey” - Tones and I “The Box” - Roddy Ricch “Roses - Imanbek Remix” - Imanbek y SAINt JHN “Don’t Start Now” - Dua Lipa



Artistas más escuchados en España en 2020:

Bad Bunny Anuel AA J Balvin Ozuna Myke Towers



Artistas femeninas más escuchadas en España en 2020: KAROL G Aitana Dua Lipa Natti Natasha Lola Indigo



Canciones más escuchadas en España en 2020: “Tusa” - KAROL G con Nicki Minaj “Se iluminaba” - Fred De Palma y Ana Mena “La Jeepeta - Remix” - Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka “Caramelo” - Ozuna “La Curiosidad” - Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers “Mil Tequilas” - Chema Rivas “Morado” - J Balvin “Safaera” - Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow “Relación” - Sech “Dance Monkey” - Tones And I



Podcasts más escuchados en el mundo en 2020: ‘The Joe Rogan Experience’ ‘TED Talks Daily’ ‘The Daily’ ‘The Michelle Obama Podcast’ ‘Call Her Daddy’



Podcasts más escuchados en España en 2020: ‘Nadie Sabe Nada’ ‘Entiende tu Mente’ ‘Meditada’ ‘La Vida Moderna’ ‘Meditaciones para conectar con el guía interno’