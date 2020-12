Unchihuahua.com, grandes consejos para cuidar de cualquier mascota Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 10:55 h (CET) Los chihuahuas son una de las mascotas preferidas por muchas personas, ya que su pequeño tamaño es una gran ventaja a la hora de desplazarse a cualquier lugar con ellos, y en caso de tener una vivienda con poco espacio. Sin embargo, estos animales a pesar de su apariencia indefensa y frágil, requieren una serie de cuidados que cualquier propietario debe tener muy en cuenta para que su mascota goce de buena salud y felicidad Los cuidados de un chihuahua son una de las cuestiones que más usuarios se suelen plantear, sobre todo a la hora de tomar la decisión de adoptar uno para añadirlo a la familia. El chihuahua es la alternativa perfecta en caso de querer una mascota cariñosa y de pequeño tamaño, ya que estos animales adoran jugar, son bastante activos y no sueñen pesar más de dos o tres kilos.

Sin embargo, es conveniente saber que son muy territoriales y que sabrán defenderse de cualquier cosa que los pueda perturbar. Los chihuahuas se han ganado la fama de tener mal genio, pero la realidad es que si son educados de la forma correcta pueden llegar a ser unos compañeros dulces, fieles y cariñosos y que serán capaces de adaptarse a cualquier entorno. Además, son extremadamente inteligentes y pueden aprender trucos y órdenes con toda facilidad.

En caso de contar con un chihuahua como compañero, es necesario conocer una serie de cuidados que se les debe dar. Uno de ellos, es el baño. Con este tipo de animales será suficiente una vez al mes, ya que en el caso de que se haga más a menudo, les podrá ocasionar problemas en la piel, como sequedad o caspa. También es necesario evitar que aparezca ninguna infección en la zona de las orejas, y tampoco que les entre agua por ahí.

Cuando son cachorros también será importante no sacarlos mucho a la calle, ya que son tan frágiles que podrían correr peligro, por eso es recomendable hacer solamente pequeñas excursiones. Sacarles cinco veces a la semana sería suficiente, excepto cuando son adultos, ya que necesitarían salir al aire libre mínimo tres veces al día. De esta manera podrán ir al baño, liberar energías, y estirar un poco las patas.

Los chihuahuas son animales muy activos que tienen constantes ganas de jugar, por lo que comprarles un juguete puede ser muy bueno para ellos y les hará más felices. No se debe olvidar, que dicho juguete no deberá ser demasiado pequeño, ya que el perro podría tragárselo y asfixiarse. Además, se recomienda que sean resistentes y difíciles de romper.

Otra cuestión de vital importancia, es la alimentación del chihuahua. Esta raza, al igual que otras, necesita un tipo de alimentos que sean especiales para los perros pequeños. Parte esencial del cuidado de estas mascotas es saber qué deben evitar comer, y qué es bueno para su salud. Los perros de tamaño pequeño suelen necesitar una dieta que favorezca su crecimiento rápido y les suministre la energía que necesitan para su metabolismo, por eso la comida de un chihuahua es uno de los elementos fundamentales dentro de sus cuidados.

Estos perritos de carácter tan fuerte suelen ser muy caprichosos y se sienten atraídos por los alimentos humanos, algo que sin duda no conviene darles en exceso, ya que si se acostumbran luego les será muy difícil volver a su alimento regular. Un chihuahua debe comer un tipo de pienso especial de raza pequeña, de la cual habrá diferentes marcas disponibles en cualquier supermercado o clínica veterinaria. Necesitará comer aproximadamente entre 23 y 65 gramos de pienso al día, dependiendo siempre de su edad y peso corporal.

Será muy importante también valorar la calidad del alimento que está digiriendo el animal. Sin embargo, si se siguen estos consejos, cualquier chihuahua podrá tener una vida sana y disfrutar de los mejores cuidados que nadie le pudiera ofrecer.

