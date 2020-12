Conoce la nueva marca que ofrece energía eléctrica 100 % verde ​Sin duda, EnergyGo representa un cambio positivo para la energía eléctrica en España, ya que es una alternativa ecofriendly que no solo ayuda al medioambiente, sino que reduce los gastos que todos tenemos mensualmente Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de diciembre de 2020, 12:21 h (CET) Últimamente casi todas las empresas de energía y tecnología, y muchos otros negocios están centrándose en crear artefactos e innovación totalmente sustentable que tenga bajo impacto en el medioambiente.

Es por eso que la nueva marca EnergyGo usa la energía yoigo que provee energía 100% verde pensada para ahorrarle a cada consumidor un buen porcentaje en sus facturas y en tener el mínimo impacto medioambiental.



Si no sabes nada al respecto y te interesa esta iniciativa, aquí encontrarás la información que necesitas para considerarla entre tus opciones.



¿Qué es EnergyGo?

Se trata de una marca creada por el grupo MásMóvil a través de Yoigo, cuyo fin es comercializar energía eléctrica 100 % renovable al mejor precio del mercado, ya sea a particulares, autónomos o pymes. Su principal característica es un suministro de producción nacional que es totalmente sustentable y garantiza un bajo impacto en el medioambiente.



Como segunda característica destacada, EnergyGo tiene una plataforma para ayudarte a calcular exactamente cuánto ahorrarás en tu factura al contratar sus servicios. De esta manera podrás tener un mayor control sobre tus finanzas y aprovechar al máximo sus beneficios.



Finalmente, otra excelente característica de esta nueva marca es que cuenta con la tecnología más avanzada para ayudarte a reducir el consumo. Esto incluye apps y estadísticas detalladas de uso que te ofrecerán la posibilidad de optimizar tus gastos, mejorar tus futuras facturas y distribuir mejor tus ingresos.



Ventajas de contar con energía eléctrica 100 % verde

EnergyGo cuenta con excelentes beneficios que no solo se traducen en la reducción del consumo final; aquí te los presentamos:



Ahorro de hasta el 20 % en tu factura mensual, lo cual podría representar hasta 120 euros menos cada año solo para particulares.



Mejora la sostenibilidad de tu empresa o de los recursos de tu hogar.



Ofrece consejos de ahorro y eficiencia energética para optimizar el consumo.



Recibe un estudio totalmente personal y ajustado a tus necesidades para que pagues la mejor tarifa.



Controla el consumo de energía detallado a partir de la app que ofrece EnergyGo.



Si ya eras cliente de Yoigo podrás cambiar tu plan a EnergyGo sin gastos adicionales, y te ofrecen la posibilidad de comenzar a ahorrar sin hacer ninguna inversión



La instalación es muy sencilla y no requiere cortes de luz, visitas o peritajes de técnicos ni permanencias.



¿Cómo contratar EnergyGo desde casa?

Lo mejor es que contratar este servicio no tiene muchas complicaciones y podría llevarte 5 minutos.

Solo tienes que seguir estos pasos sencillos:



Localiza una factura de tu compañía actual y compara los precios de ahorro para calcular si es rentable para ti el cambio de empresa de electricidad.



Entra en el sitio web oficial de EnergyGo.



Realiza la contratación online, en la que solo deberás llenar un formulario sencillo, realizar el pago vía web y esperar confirmación.



Recibirás un correo electrónico de parte de la empresa cuando el cambio esté hecho.



