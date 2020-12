Tecnomari y los mejores regalos de Reyes Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 08:04 h (CET) Para todos aquellos usuarios indecisos que aún no han comprado los regalos de Reyes, bien por falta de ideas o por simplemente descuido, Tecnomari ha elaborado una pequeña lista con 5 ideas para comprar móviles y acertar con el regalo Estos Reyes regalar móviles libres financiados

Los Reyes es una tradición inamovible que año tras año llena los hogares de ilusiones y grandes regalos. El 54% de las familias de este país celebra solo la llegada de los Reyes, frente al 15% de familias que intercambia regalos tan solo de Papá Noel.

OnePlus Nord. Otra de las opciones que da Tecnomari para regalar móviles libres financiadosestos Reyes es el OnePlus Nord, un dispositivo con tecnología 5G y con un precio de lo más apetecible. Apostando por comprar móviles OnePlus se estará comprando un smartphone con una pantalla full HD+ de 6,44”, RAM de 6/12GB, una capacidad de almacenamiento interno de 128/256 GB, un sistema de cámaras traseras de 48MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP y profundidad de 5MP, todo esto acompañado con una batería de 4.115mAh.

Samsung Galaxy A21S. Por debajo de los 200 euros, se encuentra uno de los mejores modelos demóviles Samsung baratoso lo que es lo mismo este Galaxy A21S. Con una pantalla de 6,5”, RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento interno de 64GB, cuádruple cámara trasera de 48 MP, f/2.0, ultra panorámico de 8MP, macro de 2 MP, 2 MP de profundidad y una batería de 5000 mAh, regalar este smartphone es una muy buena opción de móviles Samsung baratos que hará muy feliz al afortunado o afortunada que lo reciba.

iPhone 12 Mini. Si lo que se quiere regalar es el último modelo de los móviles iPhone, este dispositivo es perfecto. Con un tamaño de 5,4”, RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento interno a escoger entre 64GB,128GB o 256GB, una cámara principal de 12MP y otra secundaria gran angular de 12MP, es el nuevo dispositivo de los móviles iPhone que muchos de los usuarios han puesto en su carta de los Reyes Magos.

Xiaomi Mi 10t Lite. Si lo que se busca es un móvil calidad /precio entre los móviles libres financiados de Tecnomari, este dispositivo está entre las primeras posiciones. Y es que, es uno de los modelos de móviles libres Xiaomi con una pantalla de 6,67” un procesador Snapdragon 750G, una RAM de 6GB, una batería de 4.820 mAh con carga rápida de 33W y un sistema cuádruple de cámaras traseras de 64, 8, 2 y 2 megapíxeles que no pasará desapercibido si se regala a un verdadero amante de la fotografía.

Realme 7 Pro. Este modelo es una muy buena opción si lo que se busca es comprar móviles sin gastar demasiado. Así pues, regalando este móvil Realme 7 Pro se estará regalando un smartphone con una pantalla de 6,4”, un procesador Snapdragon 720G, una memorias RAM de 8GB, una capacidad de almacenamiento de 128GB, una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 65W y un sistema de cámaras traseras de 64, 8, 2 y 2 megapíxeles.

Estas han sido algunas de las ideas que Tecnomari recomienda para los regalos de Reyes.

