Limpieza de comunidades por LIMPIEZAS TERMY

jueves, 24 de diciembre de 2020, 14:49 h (CET) ¿Cuál es una de las causas más frecuentes de discusión en una comunidad? La gestión de la limpieza, satisfacer las necesidades de todos es muy complicado Una solución eficaz es recurrir a alguna de las empresas de limpieza en Madrid especializadas en limpieza de comunidades para asegurar un servicio profesional, satisfactorio y, sobre todo, a prueba de los desafíos de complacer a todos los vecinos.

Limpieza de comunidades: en qué consiste

La limpieza de la comunidad, a diferencia de lo que se piensa, no se limita a la limpieza de las escaleras. De hecho, incluyen varias áreas, como son:

- Limpieza del suelo

- Limpieza de azulejos

- Limpieza de los tramos de escaleras y descansillos

- Limpieza de las puertas de entrada

- Limpieza de los patios interiores y exteriores

- Rastrillado de las zonas verdes

- Jardinería

- Limpieza de trasteros y garajes

- Limpieza de ventanas y alféizares

- Limpieza de los ascensores

- Limpieza de terrazas y barandillas

Confiar en una empresa de limpieza de comunidades asegura disponer de un programa diseñado específicamente para las necesidades específicas de cada comunidad, en función de las áreas comunes de las que se dispongan, obviamente decidido de acuerdo con la administración y el consejo de vecinos de la comunidad.

Generalmente, un servicio de limpieza profesional incluye:

La limpieza de todo tipo de suelos, realizados manualmente y con la ayuda de productos químicos adecuados y maquinaria industrial como limpiadoras profesionales y pulidoras industriales. Esta limpieza puede englobar:

- Encerado, tratamientos protectores y restauración de suelos resistentes

- Restauración estética y tratamientos de eliminación de manchas

- La limpieza de los accesorios externos

- La limpieza de todo tipo de superficies de vidrio

- Desinfección de superficies

Algunos consejos para una limpieza óptima de las comunidades

Los suelos

En lo que respecta al suelo, es muy importante considerar el tipo de suelo que se va a tratar, a fin de que se utilice el producto más adecuado para evitar dañarlo.

Es precisamente aquí donde se descubre una de las ventajas de recurrir a un servicio externo.

A menudo, para ahorrar dinero, la gente elige alternar la limpieza de la comunidad a personal no profesional y en ocasiones esporádicas a empresas de limpieza, pero esto a menudo causa muchos contrastes, que no agradan a nadie.

Una de las principales razones es la elección de los productos utilizados. Los productos de uso profesional son diferentes a los productos de uso doméstico, y a menudo son más efectivos y apropiados para cada tipo de superficie en la que se vaya a trabajar.

Sin la intervención de una empresa especializada en limpieza se arriesga a elegir un producto equivocado que puede dañar el suelo, causando las consiguientes quejas del resto de los vecinos.

Entre todos los propietarios de una comunidad, coordinar la elección de una empresa de limpieza especializada en comunidades es complicada de hacer, y de hecho genera bastantes discusiones en las juntas de vecinos.

En algunas ocasiones, además de la limpieza habitual, también puede ser necesario pulir y encerar el suelo. Esto requiere el uso de un equipo adecuado, otro hecho que atestigua las ventajas de confiar la limpieza a una empresa especializada en pulido de suelos, a la que se exige que ofrezca un servicio profesional y que disponga de los equipos adecuados, como una pulidora para limpiar a fondo. Este tipo de equipos de limpieza son los que marcan la diferencia en el resultado final.

Limpiar las escaleras

En cuanto a la limpieza de las escaleras, se deben fregar y desinfectar, pero primero es necesario barrerlas adecuadamente.

En cuanto al procedimiento: se debe sumergir una mopa o fregona en agua fría y detergente diluido, y luego proceder a fregar el suelo, siempre teniendo en cuenta empezar por el piso más alto e ir bajando. Cada vez que se utilice se debe enjuagar bien y escurrirla adecuadamente para repasar.

A este respecto hay que reiterar la importancia de los productos utilizados: hay que tener cuidado en la elección del detergente adecuado, no tanto por el olor, sino por su composición química, que debe ser adecuada al suelo para evitar el riesgo de estropearlo.

Hay que tener cuidado con los productos agresivos como los anti calcáreos, la lejía, el blanqueador o los desengrasantes. Si no son adecuados, podrían causar daños irreparables a las superficies.

Se debe prestar especial atención al mármol, la terracota y la piedra: estos materiales requieren un cuidado y una atención especiales, la razón es porque tienden a ser porosos.

Áreas comunes de la comunidad

Es un hecho bien conocido que las zonas comunes suelen ser zonas con mucho tránsito. Esto significa que es particularmente difícil mantenerlas limpias durante varios días seguidos, y mucho más difícil cuando el tiempo es lluvioso.

Un consejo práctico es hacerse con un buen felpudo para ponerlo fuera. Esto no resolverá el problema, pero ciertamente ayudará a disminuir la suciedad que se vaya arrastrando de la calle.

Para concluir, los servicios de limpieza pueden acordarse de la manera y en los momentos más adecuados para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Hay que tener mucho cuidado, porque muy a menudo los administradores y los propietarios creen que pueden confiar la limpieza a cualquiera, y esto no es así, porque la empresa encargada de la limpieza debe tener ciertos requisitos que garanticen que se realice un trabajo satisfactorio.

