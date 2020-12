¿Cómo limpiar la casa a fondo? Por GRUPO JOCORDÁN Comunicae

jueves, 24 de diciembre de 2020, 14:52 h (CET) ¿Qué tal si se aprovecha estos días de navidades y todo este tiempo extra en casa para limpiarla de arriba a abajo? Esta es una oportunidad de hacer una limpieza más profunda y abordar las áreas que a menudo se descuidan en la limpieza diaria Empresa de limpieza JOCORDÁN trae interesantes consejos para la limpieza completa de una vivienda de arriba abajo. A continuación, se explica.

1.- El lavavajillas

Mientras que realiza un servicio diario para limpiar los platos, el lavavajilla también necesita una limpieza regular. Así que, antes de empezar el programa de autolimpieza del lavavajillas, es necesario empezar por quitar todos los restos de comida del interior con una toalla de papel. Entonces se puede empezar el programa de limpieza, con un producto especial para limpiar lavavajillas en vacío que será aún más efectivo.

2.- Horno microondas y horno convencional

Ideal para recalentar un plato o beber leche caliente rápidamente, el microondas suele estar sujeto a tener siempre algo de suciedad y salpicaduras. La solución milagrosa para limpiarlo es colocar un tazón de agua en el que previamente se han colocado rodajas de limón. Una vez con el tazón se enciende el microondas a toda potencia durante tres minutos. Se repite la operación de nuevo con el tazón dentro, sin abrir el horno, por otros tres minutos. Se abre y se limpia el interior del horno con un paño limpio para eliminar cualquier residuo que se haya desprendido.

En cuanto a la limpieza del horno tradicional, es importante aprovechar su programa de autolimpieza. Si no dispone de él, se debe limpiar cuidadosamente con agua jabonosa y una esponja, teniendo cuidado de no dañar las superficies más sensibles. Importante insistir en la puerta, que a menudo está manchada por salpicaduras de comida.

3.- El frigorífico

Se debe empezar a limpiar la nevera clasificando su contenido. Comprobando las fechas de caducidad y tirando todo lo que ya no sirva. Luego se retiran todas las partes desmontables (estantes, cajones, etc.) para lavarlas a fondo con líquido para lavar platos y agua. Con una esponja jabonosa se pasa toda la superficie interior de la nevera para quitar toda la suciedad que pueda tener.

Es importante recordar limpiar tiradores de la puerta que toca todo el mundo y que son portadores de bacterias.

4.- Cafetera y hervidor de agua

Ambos sirven en la vida diaria y necesitan ser limpiados a su vez. Para ello, se puede utilizar un agente descalcificador u optar por un producto natural y eficaz: el vinagre blanco.

Por favor, es importante consultar las instrucciones de uso de la máquina de café, especialmente las que tienen vainas, para limpiar la máquina correctamente.

Para la tetera, se limpia vertiendo una mezcla de vinagre blanco junto a agua que esté hirviendo. Se debe dejar que la tetera se enfríe y luego se enjuaga bien hirviendo agua clara tres veces.

5.- El baño y la ducha

Para una limpieza impecable y a fondo de estas zonas del hogar, se debe empezar por desmontar los soportes desmontables de los artículos de tocador (si los hubiere) para lavarlos por separado. Luego se debe usar un cepillo de dientes para eliminar cualquier residuo de los cabezales de ducha.

Una vez realizado se frotan todas las paredes con una esponja jabonosa prestando más atención a las esquinas y recovecos entre el plato de ducha y las paredes, así como las zonas de difícil acceso de las mamparas a menudo descuidadas.

6.- El lavabo y sus muebles

A menudo desordenado con vasos de cepillos de dientes, frascos de jabón de manos, gel hidroalcohólico y otras botellas, el área alrededor del lavabo no siempre se limpia tanto como se debería. En primer lugar, se debe limpiar toda la parte superior del mueble.

Se debe aprovechar la oportunidad de mirar alrededor del grifo y el contorno del lavabo, así como los frentes del tocador y el espejo. Luego no hay que olvidarse de limpiar todas las superficies con un paño suave para evitar los depósitos de cal. Un pequeño cepillo de dientes destinado a esta tarea ayudará a llegar a los lugares más difíciles de alcanzar.

7.- La parte trasera de los muebles

En una limpieza en profundidad de la casa hay que aprovechar la ocasión para mover todos los muebles y aspirar debajo, aprovechando también para limpiar las zonas que permanecen ocultas.

Es, en efecto, un lugar de predilección para la acumulación de polvo y suciedad con el consiguiente aumento de ácaros. La forma ideal de limpiar estas zonas con éxito es aspirar las zonas y posteriormente limpiar la parte trasera de los muebles pasando un paño húmedo.

8.- Los accesorios de iluminación...

Desempolvar las lámparas, focos y zonas de luces permitirá disfrutar de una mejor luz en todas las habitaciones. El polvo tiene una molesta tendencia a acumularse en estas zonas y la mejor manera de limpiarlas es usar un paño de microfibra para quitar el polvo. Al hacerlo es importante no olvidarse de limpiar las bombillas, que a menudo también están polvorientas.

9.- Colchones

Si hay algo que se olvida a menudo, es la limpieza de colchones. Sin embargo, acumulan polvo (y ácaros) que puede terminar siendo perjudicial para la salud. Así que es bueno aprovechar esta limpieza profunda para aspirar los colchones en todas las superficies y en todos los pliegues. Se debe acompañar a esta limpieza con un cambio de sábanas, almohadas y mantas para que las zonas de descanso estén aún más limpias.

10.- Las paredes

También se deben limpiar bien las paredes, especialmente las del baño y la cocina, que son las más propensas a la humedad, la grasa y la suciedad. Para ello, se debe verter agua jabonosa en un pulverizador y rociar la mezcla en las paredes.

Se debe esperar cinco minutos antes de limpiarse con un paño empapado en agua caliente. Siempre se debe probar de antemano en una parte oculta de la pared para asegurarse de que el revestimiento de la pared no se estropea con la limpieza.

11.- Ventanas

Se debe empezar la limpieza de las ventanas limpiando los marcos de las ventanas con agua jabonosa. Una vez que estén limpios, se puede pasar a limpiar las ventanas. Se debe tomar un limpiador de cristales especial y lavar tanto el interior como el exterior de cada ventana a poder ser.

Se debe seguir siempre el mismo procedimiento para obtener un resultado sin rayas en los cristales. Por ejemplo, las manchas de pintura en los cristales pueden ser difíciles de limpiar, por el riesgo de rayarlos.

12.- Armarios

Este es el momento perfecto para clasificar el contenido de los armarios en cada habitación de la casa. Dar o vender la ropa que ya no se usa, llevar los medicamentos caducados a la farmacia, tirar todo lo que esté demasiado gastado...

Una vez hecho esto, se limpiará con mayor facilidad, el interior de los armarios con agua jabonosa y una esponja. Se deben secar bien las superficies con un paño limpio, posteriormente se pueden guardar con cuidado la ropa y los objetos personales.

