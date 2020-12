Estas navidades Bottina llevará a cabo una iniciativa solidaria en el ayuntamiento de Meaño Comunicae

jueves, 24 de diciembre de 2020, 14:35 h (CET) La empresa dedicada al sector de la moda y calzado donará regalos a las familias más necesitaras del ayuntamiento para que nadie se quede sin su regalo de navidad en estas fiestas La empresa que actualmente ya cuenta con una tienda online y con dos tiendas físicas, situadas en Cambados y Portonovo, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria mediante la entrega de regalos para las familias más necesitadas de Meaño, los cuales se entregarán en el propio ayuntamiento a partir del día 24 de diciembre.

Con este gesto, Bottina se ha puesto en la piel de las familias más desfavorecidas y dañadas por la situación actual, por lo que quieren aportar su granito de arena y hacer que la luz de la navidad no se apague en los hogares con menos recursos. Así pues, será el propio ayuntamiento mediante su equipo de asuntos sociales quien seleccionará a las familias y quien realizará la entrega de los regalos a partir de la fecha señalada.

El objetivo de esta empresa, nacida en julio de 2018 y liderada por una joven emprendedora, es ofrecer un trato personalizado y una experiencia de compra única, trabajando con un buen equipo y las mejores marcas. No obstante, no se olvida de todos aquellos a los que la situación económica, provocada por la pandemia, les golpeó fuertemente, y espera el próximo año poder llegar a mas familias de este y otros ayuntamientos.

Así pues, a pesar de su corta andadura, la empresa realizará este gesto tan necesario en este año 2020, uno de los años más duros que se ha vivido en las últimas décadas. Por lo que ahora más que nunca todo el mundo debe recordar que la grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da.

