Los mejores planes para esta Navidad en casa ¡No hay excusas para dejarse vencer por la nostalgia o las preocupaciones! Pero si es cierto que muchas familias no podrán verse durante las fiestas como es tradición año tras año Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de diciembre de 2020, 15:26 h (CET) La Navidad ha llegado y aunque ha sido un año que nos ha empujado a enfrentarnos a grandes desafíos, no hay motivos para resistirse a vivir con tus seres queridos una gran celebración navideña. ¡No hay excusas para dejarse vencer por la nostalgia o las preocupaciones! Pero si es cierto que muchas familias no podrán verse durante las fiestas como es tradición año tras año.



También es verdad que los famosos deberán ser muy comedidos, acatando todas las medidas de seguridad y dejando a un lado los viajes exóticos. Así pues, coge ideas de los famosos que admiras para decorar tu casa, ser más creativo, entusiasta y escoger las mejores opciones para pasarlo bien en familia. Siempre puedes echar un vistazo a lo último en prensa rosa para ver cómo celebran las fiestas este 2020 tus famosos favoritos.



En primer lugar, pase lo que pase, no dejes de decorar. Abre las puertas a la Navidad como lo harías cada año y permite que este ambiente festivo tome parte de tu hogar. Esto no solo te motivará y te mantendrá ocupado, también repercutirá en tu ánimo y en la alegría de todos los tuyos. ¡No descartes la cena navideña! Posiblemente no podrás recibir en casa a tus familiares y amigos. Quizás solo puedas encontrarte con unos pocos en Nochebuena, pero existe la posibilidad de organizar una perfecta velada por videollamada.



Haz uso de las herramientas tecnológicas y reúne a todas esas personas especiales con una videoconferencia o a través de WhatsApp. Al menos podréis compartir una buena charla y haceros compañía, con la promesa de que volveréis a veros una vez superemos la pandemia.



Dedica algo de tiempo a hacer algunas de las cosas que más te gustan. Si eres fanático del cine o de las series de televisión, podrás invertir la tranquilidad de estos días a hacer un verdadero maratón de todos tus programas favoritos, ponerte al día con los nuevos episodios e incluso ver todas las películas navideñas que están de estreno, así como esos clásicos que no pasan de moda. Hay muchas personas que dedican horas al cotilleo y no les da el más mínimo remordimiento admitirlo, así que si eres de esos, aprovecha las fiestas para enterarte de los últimos acontecimientos en la vida de las celebridades.



Así conocerás los planes que tienen los actores y cantantes para el próximo año, en vista de que este 2020 ha dejado muchos proyectos paralizados, especialmente tratándose de algunas de las bodas más esperadas por la audiencia.



También sabrás de qué forma los ricos y famosos celebran estos días, ya que ellos, al igual que la gran mayoría de nosotros, no tienen más alternativa, salvo permanecer en casa, esperando el momento en el que las cosas lleguen a la normalidad para retomar sus compromisos con entusiasmo y emoción.



Vive estas fiestas a plenitud, tal y como lo harías en condiciones normales. Posiblemente disfrutar de unas Navidades más tranquilas te ayudará no solo a valorar estas fechas, también a compartir de un modo más íntimo y emocional con esas personas a las que amas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los mejores planes para esta Navidad en casa ¡No hay excusas para dejarse vencer por la nostalgia o las preocupaciones! Pero si es cierto que muchas familias no podrán verse durante las fiestas como es tradición año tras año Cinco falsos mitos que te ayudarán a elegir un buen vino esta navidad El mundo del vino se ha convertido en una corriente cultural, de la que muchas personas hablan, pero no siempre con acierto La gastronomía se viste de fiesta El Gordo de Navidad es la lotería más fácil de ganar de Europa Análisis de los premios de la lotería en la Unión Europea y sus impuestos. Guía europea de recetas navideñas: ¿Cuál es la receta estrella de la Navidad en Europa? Los dulces se coronan como las recetas estrella en toda Europa, con manjares como Galletas de jengibre en Reino Unido, Tronco de Navidad en Francia, Vanillekipferl en Alemania o Pastel reina en Portugal