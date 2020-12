Fundación COPADE ofrece asesoramiento gratuito a las administraciones públicas para cumplir con los ODS Comunicae

jueves, 24 de diciembre de 2020, 11:04 h (CET) Como parte de la segunda fase del Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad y la cofinanciación del Fondo Social Europe. Las acciones del proyecto están centradas en municipios de las regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Galicia. Los talleres, que se podrán ir realizando a medida que se vayan formando los grupos, empiezan desde el 17 de diciembre hasta el próximo 18 de febrero Fundación COPADE ofrecerá asesoramiento gratuito a las administraciones públicas en su estrategia para cumplir con los ODS, como parte de la segunda fase del proyecto “Instrumentos para mejorar la sostenibilidad en los municipios rurales y parques nacionales”, que se engloba en el marco del Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El proyecto persigue dos objetivos claros. Por un lado, que los ayuntamientos y empresas públicas de estos municipios cuenten con personal preparado y capacitado, que sea conocedor de las herramientas e instrumentos que les pueden permitir mejorar la sostenibilidad de sus municipios, así como cuantificar y poner en valor los recursos naturales que manejan. Por otro, ayudar a los ayuntamientos a diagnosticar y elaborar estrategias para la implementación de políticas públicas que permitan mejorar su sostenibilidad ambiental y aumentar su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ambos objetivos van en línea con las prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica y, además, el proyecto se enmarca en las estrategias del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que tiene como una de sus líneas de acción: ayudar a los gobiernos en el diagnóstico de los retos de desarrollo sostenible de carácter local.

Durante esta segunda fase, Fundación COPADE ofrecerá asesoramiento a distancia, que se llevará a cabo mediante 5 talleres participativos online de 4 horas de duración cada uno (uno por cada región), en el que participará personal de ayuntamientos y empresas públicas, así como sociedad civil (entidades sociales, universidades, etc.) de diferentes municipios. La idea es enriquecer los conocimientos y capacidades de las personas asistentes y generar un debate para elaborar un DAFO de los ODS en los municipios rurales que permita identificar potencialidades, pero también barreras, para la implementación de los ODS en este tipo de territorios. Para ello se usará una dinámica que permita propiciar el trabajo en común y la participación. Un asesoramiento del que podrán beneficiarse directamente hasta un total de 38 personas.

Estos talleres, que se podrán ir realizando a medida que se vayan formando los grupos, desde el 17 de diciembre y hasta el próximo 18 de febrero de 2021, permitirán, además, poner en marcha un proceso de diagnóstico de la contribución actual de estos municipios a la consecución de los ODS para, posteriormente, elaborar una estrategia de localización de los ODS (o Plan de Acción) para mejorar esa contribución en estos territorios en los próximos años. Para ello, se les dotará de conocimientos y de herramientas metodológicas (con las que ya cuenta Fundación COPADE y que solo tendría que adaptar para este tipo de destinatarios) para poder realizar ese proceso.

La parte de asesoramiento personalizado a distancia (12 horas adicionales) que ofrecerá adicionalmente Fundación COPADE, se usará para asesorar de forma personalizada y concreta sobre el proceso de diagnóstico y localización de los ODS en cada municipio, dando orientaciones sobre las posibles soluciones y medidas a incorporar en cada caso, como, por ejemplo, en ahorro energético o en promoción de la economía circular, entre otras cuestiones. De esta forma, se pretende que los municipios que participen sean capaces de trasladar la sostenibilidad a los presupuestos de sus ayuntamientos de forma que las políticas públicas impacten de manera efectiva en la consecución de los ODS. Este asesoramiento a distancia se hará mediante correo electrónico, teléfono y Skype.

Al ser un curso oficial gratuito y financiado por el Fondo Social Europeo y gestionado por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), los interesados deberán enviar un correo electrónico a tecnico@copade.org con la siguiente documentación para verificar que son personas beneficiarias (está destinado a mejorar los conocimientos de las personas actualmente trabajando) y poder emitir el certificado: formulario de inscripción firmado, fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento (para quienes no figure en su DNI el domicilio actual).

Además, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena deberán aportar nómina de uno de los 3 últimos meses previos al inicio del curso, o certificado de empresa sellado en el que se certifique la relación laboral. Y para los que trabajan por cuenta propia, bastará con un justificante del pago de la cuota de autónomos de uno de los 3 últimos meses previos a la fecha de inicio del curso.

Aunque las acciones del proyecto durante su primera fase ya se venían desarrollando con municipios de las regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, en esta segunda fase se ampliarán también a Galicia.

Javier Fernández, fundador y Director General de Fundación COPADE señala que “este proyecto deja a las claras, una vez más, la importancia de establecer alianzas Publico Privadas en temas tan transcendentales hoy en día como es el de la transición hacia una economía sostenible. Es un orgullo poder contribuir con este asesoramiento a la formación de empleados públicos y de ayudar así a estos municipios a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas”.

