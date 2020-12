Amazon celebra el talento de sus empleados esta Navidad Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 16:31 h (CET) En Amazon han querido celebrar esta Navidad reconociendo y agradeciendo el talento especial de algunos de sus empleados A través del concurso Amazon Stars, los trabajadores de los centros y estaciones logísticas han nominado a aquellos compañeros que brillan con un talento especial al mismo tiempo que ayudan a los demás, en el trabajo o en la comunidad. Tras recibir más de 700 nominaciones, finalmente, Santiago Morilla, un apasionado de la escritura y el dibujo, Aitor de Miguel, que dedica su tiempo libre a colaborar con organizaciones benéficas vestido de payaso para alegrar a los más pequeños, Silvia Mercado, que une su pasión por el skate con la colaboración con la ONG Rodes Màgiques, y Rubén Heras con su proyecto Flamenco Queer, a través del cual abre el diálogo a la identidad de género en el mundo del Flamenco, han sido sorprendidos en sus centros de trabajo por Tania Llasera, embajadora de esta campaña, para recibir su premio personalizado y el agradecimiento de todo el equipo de Amazon.

Ha sido este último, Rubén, el que además disfrutó de una sorpresa final especial con la que la compañía quiso reforzar su apuesta por la diversidad y la inclusión en todos sus centros de trabajo. Así, el Corral de la Morería, el reconocido como mejor tablao flamenco del mundo, acogió una gala donde el ganador de Amazon Stars, vestido con un total look exclusivo del diseñador Palomo Spain, pudo disfrutar de una actuación privada de Alba Molina que finalizó con él en el escenario acompañando con su baile el cante de la artista.

“Nunca hubiera imaginado que entrando a trabajar en Amazon Logistics me iba a pasar esto, y la verdad es que es mágico y un sueño. Creo que hacen falta más empresas así que se preocupen por las cosas que pasan entre sus trabajadores” reconoce emocionado Rubén.

“En Amazon la diversidad y la inclusión van de la mano, con lo cual no podemos estar más orgullosos de apoyar a Rubén en esta iniciativa. No hay nada más gratificante que ver a una persona que cumple sus sueños y a una empresa que puede apoyarle” afirma Abel Tintos, responsable de comunicación para Operaciones de Amazon en España.

Este año tan duro para todos, en Amazon han querido poner un broche de esperanza e ilusión reconociendo el talento y el espíritu de colaboración de muchos de sus empleados, así como reforzar sus valores a favor de la diversidad y la inclusión que fomentan en todos sus centros de trabajo, con proyectos tan bonitos como Flamenco Queer. Nada mejor para despedir el 2020 que una historia de superación y sueños cumplidos, y todo ello con mucho arte.

