miércoles, 23 de diciembre de 2020, 17:27 h (CET) Están fabricados en acero inoxidable de cromo y níquel para brindar la máxima protección contra la corrosión, ya que la humedad se libera durante la oxidación de gases tóxicos. Gracias a esta solución técnica, la vida útil de los catalizadores de metales es de al menos 3-5 años, según el fabricante, que puedes elegir del catálogo de catalizadores https://autocatalystmarket.com/. La parte interior del dispositivo es un tubo portador en el que se presionan panales hechos de una fina lámina de 0,05 mm. Este último promueve el proceso catalítico, ya que contiene hafnio e itrio, que aumentan la conductividad eléctrica del metal y su confiabilidad. Se utiliza soldadura para conectar las láminas de aluminio. Los platinoides se rocían sobre la superficie del panal. Ellos, al interactuar con los gases de escape calientes, los transforman en compuestos inofensivos: vapor de agua y nitrógeno.



Beneficios En primer lugar, los catalizadores metálicos son menos frágiles que los cerámicos. Tienen otras ventajas:



menos sensibilidad a las altas temperaturas: se permite un valor máximo de +1600 grados; resistencia aerodinámica reducida de los gases de escape debido a las paredes delgadas del catalizador; aumento de la vida útil hasta 150 mil km de recorrido; alta resistencia a las vibraciones y movimientos forzados al conducir sobre superficies de carreteras de mala calidad.



Las desventajas de los dispositivos metálicos incluyen su diseño más complejo y el mayor costo asociado en comparación con los catalizadores cerámicos. Otro aspecto negativo es la sensibilidad al combustible de baja calidad. La gasolina en mal estado con una gran cantidad de aditivos obstruye el panal y "contribuye" al fallo prematuro de esta pieza tan costosa.

Puede comprender que el convertidor catalítico debe ser reemplazado por una serie de señales:



difícil arranque del motor después de estar estacionado por largo tiempo; notable consumo excesivo de combustible; mala tracción a altas revoluciones; la aparición de sonidos extraños en el área donde se encuentran los elementos del sistema de escape; el olor a quemado en la cabina.



Si se confirman las anteriores señales y la causa de los fenómenos desagradables es el catalizador, puede intentar limpiarlo con compuestos especiales. Este método para restaurar la operatividad es recomendable en caso de una pequeña contaminación de la unidad. Si el panal está muy obstruido, es necesario comprar una pieza nueva o su análogo, por una pieza universal. En algunos casos, los propietarios de automóviles prefieren instalar un sustituto más barato: un parallamas. Sin embargo, tal solución conduce al hecho de que el escape tóxico no se limpia y contamina el medio ambiente.



El catalizador no utilizado, debido a la presencia de metales preciosos en su estructura, puede venderse en organizaciones especializadas que recolectan dichas piezas.

